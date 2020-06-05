«Темникова на минималках»: Фадеев разочаровал фанатов 

Продюсер Максим Фадеев сегодня представил в Instagram новую артистку своего лейбла — MÁYRUN.

«Рамблер» писал, что ранее Максим Фадеев уволил всех артистов своего лейбла MALFA, заявив, что весь контент был отдан в безвозмездное пользование музыкантам, кроме двоих, с которыми ведутся судебные споры.

«Возможно, вам покажется знакомым это лицо, но, поверьте, — вы не знаете эту душу! Знакомьтесь, новый артист MALFA — MÁYRUN. Мы очень много работали, создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовется в нас. Уверен, отзовется и в вас!» — написал Фадеев.

Сама Марианна Кочурова, которая выступает под псевдонимом MÁYRUN заявила в комментариях к записи, что «счастлива плыть в этом море творчества» вместе с продюсером.

Поклонники Фадеева поспорили в комментариях о новом проекте, часть выразила восхищение новой композицией и вокалом.

«Спасибо, что вы заметили её! Она потрясающая, талантливая, искренняя. Настоящий артист! Жду от вас дуэт», — восхитилась oksana331155.

Однако были не стол радужные отзывы. Так, продюсера обвинил в том, что «такое уже было», отметив, что песня MÁYRUN похожа на творчество участниц группы SEREBRO Елены Темниковой и Ольги Серябкиной.

«Люблю ваше творчество. Но мне кажется, мало отличается от «Серебра» …», — написала klikli555.