Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты долги Волочковой и Тимати 

Lenta.ru 34 минуты назад
Волочкова задолжала государству сотни тысяч
Фото: ТАСС
Балерина Анастасия Волочкова задолжала государству 347 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда», опубликовавшая список знаменитостей с налоговыми долгами.
Волочкова стала лидером антирейтинга по сумме долгов. Среди них долги по транспортному налогу, составившие 123 тысячи рублей, за московское жилье (113 тысяч), жилье в Санкт-Петербурге (48 тысяч), а также за земельный участок в Подмосковье (28 тысяч). Также в списке — телеведущая Виктория Боня (231 тысяча рублей), рэпер Тимати (163 тысячи), хип-хоп-исполнитель Джиган (59 тысяч) и актриса Анастасия Заворотнюк (46 тысяч).
Отмечается, что у большинства звезд, таких как Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Шнуров, Ольга Бузова и Наташа Королева не было найдено просроченных платежей.
Ранее сообщалось, что артист Сергей Глушко (Тарзан) пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. После этого ему и его жене певице Наташе Королевой предложили работу в такси. Вслед за Тарзаном на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса пожаловался продюсер Иосиф Пригожин.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Последние новости
Разлив топлива в Норильске локализовали Разлив топлива в Норильске локализовали Обновлена статистика по коронавирусу в Москве Обновлена статистика по коронавирусу в Москве В МИД ответили на предложение Госдепа США «убраться с Ближнего Востока» В МИД ответили на предложение Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»
Комментарии 5
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Тимати , Виктория Боня , Николай Басков , Анастасия Заворотнюк , Анастасия Волочкова , Сергей Шнуров , Наташа Королева , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Симоньян обвинили в расизме
Симоньян обвинили в расизме
«Убраться с Ближнего Востока»: Россия ответила на призыв США
«Убраться с Ближнего Востока»: Россия ответила на призыв США
Турция снова сближается с Россией
Турция снова сближается с Россией
Меркель заявила о самой тяжелой ситуации в ФРГ
Меркель заявила о самой тяжелой ситуации в ФРГ
Бизнесмена привязали к батарее и пытали ради масок
Бизнесмена привязали к батарее и пытали ради масок
Видео
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение