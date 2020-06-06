Простила: новый поворот в истории с Джиганом и Самойловой

Предстоящий развод Дениса Устименко, известного как рэпер Джиган, и модели, инстаблогера Оксаны Самойловой продолжает тревожить многочисленных поклонников. Счастливая многодетная пара для большинства подписчиков в Instagram казалась идеалом семейных отношений. Но вот уже несколько месяцев супруги живут сами по себе, хоть и под одной крышей. Джиган — вымаливая прощение, а Самойлова — растворившись в детях.

Но сейчас у преданных фанатов появилась реальная надежда на долгожданное воссоединение кумиров. Впервые Джиган опубликовал свежий, а не архивный снимок с возлюбленной — Самойлова, изменившая цвет волос на блонд, позирует вместе с провинившимся, но исправившимся супругом для его аудитории в Instagram.

Подписчики засыпали звезду вопросами, которые он, как обычно, оставил без ответов.

«Помирились», «Учитесь у Джигана как надо просить прощения после всего произошедшего», «Красивая пара», «Вы прекрасны», «Как я рада за вас», «Очень красивая пара! Цените свою любовь! Это самое дорогое, что есть, ваша семья!», «Простила, ура!» — пишут люди в комментариях.

Некоторые из фолловеров предположили, что смена цвета волос Оксаны символизирует новый жизненный этап, и связали это именно с Джиганом — якобы многодетная мать наконец-то простила супруга и помирилась с ним окончательно