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«Простила»: Джиган и Самойлова порадовали поклонников совместным фото 

Teleprogramma.pro и ещё 3 55 минут назад
Простила: новый поворот в истории с Джиганом и Самойловой
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Предстоящий развод Дениса Устименко, известного как рэпер Джиган, и модели, инстаблогера Оксаны Самойловой продолжает тревожить многочисленных поклонников. Счастливая многодетная пара для большинства подписчиков в Instagram казалась идеалом семейных отношений. Но вот уже несколько месяцев супруги живут сами по себе, хоть и под одной крышей. Джиган — вымаливая прощение, а Самойлова — растворившись в детях.
Джиган высказался о разводе с Самойловой
Но сейчас у преданных фанатов появилась реальная надежда на долгожданное воссоединение кумиров. Впервые Джиган опубликовал свежий, а не архивный снимок с возлюбленной — Самойлова, изменившая цвет волос на блонд, позирует вместе с провинившимся, но исправившимся супругом для его аудитории в Instagram.
«Моя королева» — подписал фото счастливый муж.
Подписчики засыпали звезду вопросами, которые он, как обычно, оставил без ответов.
«Помирились», «Учитесь у Джигана как надо просить прощения после всего произошедшего», «Красивая пара», «Вы прекрасны», «Как я рада за вас», «Очень красивая пара! Цените свою любовь! Это самое дорогое, что есть, ваша семья!», «Простила, ура!» — пишут люди в комментариях.
Некоторые из фолловеров предположили, что смена цвета волос Оксаны символизирует новый жизненный этап, и связали это именно с Джиганом — якобы многодетная мать наконец-то простила супруга и помирилась с ним окончательно
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Оксана Самойлова
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