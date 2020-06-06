«Вам помощь нужна медицинская»: Шнуров ответил Валерии 

Валерия, поддержав своего супруга в конфликте со Сергеем Шнуровым, написала в соцсети, что якобы музыкант «уже переобулся» и тоже просит помощи у государства, — сообщает РИА Новости.

Лидер группировки «Ленинград» ответил на слова певицы.

В инстаграме он выложил фотографию, где Валерия и Пригожин сидят в роллс-ройсе, и написал, что слова певицы далеки от реальной действительности.

И что он занимается как раз помощью людям, которым нужна работа, организовывая профсоюз, что в перспективе сможет защищать права простых граждан.