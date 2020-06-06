«Вам помощь нужна медицинская»: Шнуров ответил Валерии 

Валерия, поддержав своего супруга в конфликте со Сергеем Шнуровым, написала в соцсети, что якобы музыкант «уже переобулся» и тоже просит помощи у государства, — сообщает РИА Новости.
Лидер группировки «Ленинград» ответил на слова певицы.
В инстаграме он выложил фотографию, где Валерия и Пригожин сидят в роллс-ройсе, и написал, что слова певицы далеки от реальной действительности.
И что он занимается как раз помощью людям, которым нужна работа, организовывая профсоюз, что в перспективе сможет защищать права простых граждан.
«Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть даже медицинская. А людям нужна работа. За что я и выступаю, давно и последовательно. Я не болтаю чепуху на каждом углу, и не пытаюсь дозвониться Панину и Куклачеву, а собираю профсоюз с конкретными целями и задачами. Чего и вам советую. Займитесь уже каким-нибудь делом».
Как ранее писал «Рамблер», музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые жалуются на безденежье в период COVID и пытаются получить помощь от государства.