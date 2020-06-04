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«Мадам, это не шоу»: Канделаки высмеяла Собчак 

Алиса Селезнёва 54 минуты назад
«Мадам, это не шоу»: Канделаки высмеяла Собчак
Фото: РИА Новости
Журналистка и телеведущая Тина Канделаки в Telegram-канале ответила на обвинение коллеги Ксении Собчак в попытке «сделать YouTube как у нее».
Телеведущая разместила скриншот удаленного из Telegram-канала Собчак сообщения, в котором та заявила, что Канделаки обратилась к сотруднику, который занимается производством контента для ее YouTube-канала, с просьбой сделать такой же канал и для нее.
«Мадам, не шоу, а документальный фильм. Не для YouTube, а для IVI. Не со мной в главной роли, а со значительным числом уважаемых людей, о которых вы вскоре узнаете из анонсов», — ответила Канделаки.
Она также напомнила, что «мир не сводится их противостоянию».
«Еще иногда бывают профессиональные вызовы и другого рода задачи», — заявила Канделаки.
«Рамблер» писал, что ранее Ксения Собчак раскритиковала фото Тины Канделаки, опубликованное в ее Instagram-аккаунте, обвинив телеведущую в использовании фотошопа. В своем ответе Канделаки припомнила низкие рейтинги шоу Собчак.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Тина Канделаки , Ксения Собчак
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