«Мадам, это не шоу»: Канделаки высмеяла Собчак 

Телеведущая разместила скриншот удаленного из Telegram-канала Собчак сообщения, в котором та заявила, что Канделаки обратилась к сотруднику, который занимается производством контента для ее YouTube-канала, с просьбой сделать такой же канал и для нее.

«Мадам, не шоу, а документальный фильм. Не для YouTube, а для IVI. Не со мной в главной роли, а со значительным числом уважаемых людей, о которых вы вскоре узнаете из анонсов», — ответила Канделаки.

Она также напомнила, что «мир не сводится их противостоянию».

«Еще иногда бывают профессиональные вызовы и другого рода задачи», — заявила Канделаки.

«Рамблер» писал, что ранее Ксения Собчак раскритиковала фото Тины Канделаки, опубликованное в ее Instagram-аккаунте, обвинив телеведущую в использовании фотошопа. В своем ответе Канделаки припомнила низкие рейтинги шоу Собчак.