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«Эта зависимость уничтожила волю к жизни» 

Павел Тиунов 1 час назад
«Эта зависимость уничтожила волю к жизни»
Фото: Instagram
Победитель «Еровидения» 2009 года Александр Рыбак на своей странице в Instagram признался подписчикам, что на протяжении долгого времени зависел от приема антидепрессантов. Он подчеркнул, что в результате его жизнь едва не была разрушена.
Музыкант отметил, что никому не рассказывал о своей зависимости. По его словам, на протяжении 11 лет он регулярно принимал снотворное и антидепрессанты. Совсем недавно ему удалось избавиться от дурной привычки.
«В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Триумфатор «Евровидения» добавил, что долговременный приём препаратов сказался на его эмоциональном состоянии, а также на работе органов пищеварения и мышцах.
«Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни», — отметил музыкант.
Он пообещал подписчикам в своих следующих постах рассказать, как ему удалось отказаться от приема сильнодействующих лекарств, заявив, что возможно кому-то будет полезен его опыт.
Ранее, как сообщал «Рамблер», певец Шура признался, что, находясь на вершине популярности, он регулярно употреблял наркотики. По словам артиста, всего на запрещенные вещества за свою жизнь он потратил больше 15 тысяч долларов.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Александр Рыбак
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