«Брат» Киркорова скупил в кредит вещи певца 

Все новости на карте

«Рамблер» писал, что ранее Филипп Киркоров решил выставить на продажу около 300 тысяч единиц одежды и около 2500-3000 пар обуви, чтобы на вырученные деньги приобрести новые предметы гардероба.

По словам Матвеева, он взял кредит на покупку «звездного» гардероба и является VIP-клиентом в интернет-бутике.

«В результате у меня появились две шикарные шубы Фила: одна — соболиная от Gucci, вторая — волчья от Dоlcе & Gаbbаna. Купил и стильное пальто от Roberto Cavalli. Еще куртка, пиджак, рубашки. Все сидит как влитое, благо рост у нас одинаковый — метр девяносто два. Да и размер одежды и обуви тоже — 44-й. Купил и ботинки, которые он носил, и кеды, и даже туфли в стразах», — рассказал он.

Пародист также подчеркнул, что донашивать за Филиппом Киркоровым для него «большая честь».

Матвеев пояснил изданию, что пока не сделал ДНК-экспертизу по поводу родства с Бедросом Киркоровым, однако общается с ним.