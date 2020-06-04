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«Брат» Киркорова скупил в кредит вещи певца 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Брат» Киркорова скупил в кредит вещи певца
Фото: РИА Новости
Пародист Александр Матвеев, который называет себя братом певца Филиппа Киркорова по отцу, признался, что приобрел вещи артиста и взял для этого кредит. Об этом он рассказал «Экспресс газете».
«Рамблер» писал, что ранее Филипп Киркоров решил выставить на продажу около 300 тысяч единиц одежды и около 2500-3000 пар обуви, чтобы на вырученные деньги приобрести новые предметы гардероба.
По словам Матвеева, он взял кредит на покупку «звездного» гардероба и является VIP-клиентом в интернет-бутике.
«В результате у меня появились две шикарные шубы Фила: одна — соболиная от Gucci, вторая — волчья от Dоlcе & Gаbbаna. Купил и стильное пальто от Roberto Cavalli. Еще куртка, пиджак, рубашки. Все сидит как влитое, благо рост у нас одинаковый — метр девяносто два. Да и размер одежды и обуви тоже — 44-й. Купил и ботинки, которые он носил, и кеды, и даже туфли в стразах», — рассказал он.
Пародист также подчеркнул, что донашивать за Филиппом Киркоровым для него «большая честь».
Матвеев пояснил изданию, что пока не сделал ДНК-экспертизу по поводу родства с Бедросом Киркоровым, однако общается с ним.
«Экспертизу мы так пока и не провели, ждем предложений. Но с Бедросом общаемся. Правда, после моего предположения он заявил, что меня, дескать, надо судить, поскольку он никогда не изменял своей первой жене, то есть маме Филиппа. Но вскоре, как ни в чем не бывало, на поминках по Иосифу Кобзону вместе сидели», — отметил он.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Матвеев , Филипп Киркоров , Иосиф Кобзон
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