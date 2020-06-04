Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боня похвасталась умением водить без рук 

Артём Кульша 1 час назад
Боня похвасталась умением водить без рук
Фото: Instagram
Телезвезда Виктория Боня похвасталась умением управлять автомобилем без рук. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Некоторое время назад Боня опубликовала в сторис в своем инстаграме видеозапись, на которой ведет машину без рук, к тому же пританцовывая под музыку. В подписи к видео она объяснила умение водить без рук 22-летним стажем вождения, а также тем, что ранее прошла курс экстремального вождения.
«Ни одной аварии по моей вине!» — заверила она.
Также телезвезда упомянула, что ее первым автомобилем был полноразмерный внедорожник «Линкольн Навигатор» (Lincoln Navigator) — мощный уродливый крокодил, по ее определению. В настоящее время это видео недоступно для просмотра.
В апреле, как сообщал «Рамблер», Боня рассказала, что во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 живет в особняке семьи своего бывшего возлюбленного Алекса Смерфита во Франции. Боня и Смерфит, сын ирландского миллиардера, встречались с начала 2010-х годов до 2017-го. В 2012-м телезвезда родила ему дочь Анджелину.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Комментарии
Шоу-бизнес , Виктория Боня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Видео
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Фото Галкина смутило фанатов
00:08
Фото Галкина смутило фанатов
Шоу-бизнес
Собянин обрадовал москвичей
Собянин обрадовал москвичей
Новости Москвы Погода
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
02:27
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Происшествия
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение