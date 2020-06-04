Боня похвасталась умением водить без рук 

Некоторое время назад Боня опубликовала в сторис в своем инстаграме видеозапись, на которой ведет машину без рук, к тому же пританцовывая под музыку. В подписи к видео она объяснила умение водить без рук 22-летним стажем вождения, а также тем, что ранее прошла курс экстремального вождения.

«Ни одной аварии по моей вине!» — заверила она.

Также телезвезда упомянула, что ее первым автомобилем был полноразмерный внедорожник «Линкольн Навигатор» (Lincoln Navigator) — мощный уродливый крокодил, по ее определению. В настоящее время это видео недоступно для просмотра.

В апреле, как сообщал «Рамблер», Боня рассказала, что во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 живет в особняке семьи своего бывшего возлюбленного Алекса Смерфита во Франции. Боня и Смерфит, сын ирландского миллиардера, встречались с начала 2010-х годов до 2017-го. В 2012-м телезвезда родила ему дочь Анджелину.