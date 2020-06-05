«Врач приехал в скафандре, и всё подтвердилось»

По словам Агаларова, температуры у него не было, и неладное он заподозрил, только когда перестал различать запахи и чувствовать вкус пищи. Певец рассказал, что перед поездкой на работу побрызгался одеколоном, но тот как будто был пустой. За завтраком он понял, что и еда стала безвкусной.

«Я вызвал врача, он приехал в скафандре и взял мазки. И у меня всё подтвердилось. Это было чуть больше двух недель тому назад. Сегодня у меня все анализы чистые, выработаны антитела», — отметил Агаларов.

Две недели певцу пришлось просидеть на карантине в полном одиночестве. Певец признался, что такого в его жизни не было никогда.