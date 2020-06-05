Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эмин Агаларов рассказал, как переболел COVID-19 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 33 минуты назад
«Врач приехал в скафандре, и всё подтвердилось»
Фото: ТАСС
Певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов во время Инстаграм-эфира с оперным певцом Юсифом Эйвазовым рассказал, что переболел коронавирусом COVID-19.
По словам Агаларова, температуры у него не было, и неладное он заподозрил, только когда перестал различать запахи и чувствовать вкус пищи. Певец рассказал, что перед поездкой на работу побрызгался одеколоном, но тот как будто был пустой. За завтраком он понял, что и еда стала безвкусной.
«Я вызвал врача, он приехал в скафандре и взял мазки. И у меня всё подтвердилось. Это было чуть больше двух недель тому назад. Сегодня у меня все анализы чистые, выработаны антитела», — отметил Агаларов.
Две недели певцу пришлось просидеть на карантине в полном одиночестве. Певец признался, что такого в его жизни не было никогда.
«Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет и был удивлен встрече с этим человеком», — цитирует Агаларова "Дни.ру".
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Национальная Служба Новостей: последние новости
Экс-супруг Полины Гагариной назвал российскую эстраду убогой Экс-супруг Полины Гагариной назвал российскую эстраду убогой Пригожин назвал Охлобыстина трусом Пригожин назвал Охлобыстина трусом Скончался генеральный продюсер программы «Поле чудес» Скончался генеральный продюсер программы «Поле чудес»
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Другое , Эмин Агаларов , Юсиф Эйвазов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Видео
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение