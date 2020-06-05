«Врач приехал в скафандре, и всё подтвердилось»

Вчера, как сообщал «Рамблер», Агаларов стал гостем прямого эфира оперного певца Юсифа Эйвазова в инстаграме. Эйвазов спросил коллегу, как тот справляется с пандемией коронавирусной инфекции.

«Я переболел коронавирусом», — ответил Агаларов.

Он рассказал, что во время болезни температура его тела не повышалась, но он лишился способности распознавать вкусы и запахи. В настоящее время певец уже выздоровел, коронавирусная инфекция не стала причиной каких-либо серьезных последствий, он чувствует себя хорошо.

Также Агаларов сообщил, что причиной его заражения могло стать то, что с начала пандемии он не прекращал общаться с людьми, не всегда соблюдал социальную дистанцию и не всегда носил защитную маску.

Певец добавил, что решил не рассказывать о том, что заболел до выздоровления, чтобы не вызывать лишних вопросов и беспокойства, а во время самоизоляции занимался проектированием новых ресторанов и много играл на фортепиано.