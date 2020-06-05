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Агаларов переболел коронавирусом 

Артём Кульша и ещё 8 9 минут назад
«Врач приехал в скафандре, и всё подтвердилось»
Фото: ТАСС
Певец Эмин Агаларов заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и уже выздоровел. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».
Вчера, как сообщал «Рамблер», Агаларов стал гостем прямого эфира оперного певца Юсифа Эйвазова в инстаграме. Эйвазов спросил коллегу, как тот справляется с пандемией коронавирусной инфекции.
«Я переболел коронавирусом», — ответил Агаларов.
Он рассказал, что во время болезни температура его тела не повышалась, но он лишился способности распознавать вкусы и запахи. В настоящее время певец уже выздоровел, коронавирусная инфекция не стала причиной каких-либо серьезных последствий, он чувствует себя хорошо.
Также Агаларов сообщил, что причиной его заражения могло стать то, что с начала пандемии он не прекращал общаться с людьми, не всегда соблюдал социальную дистанцию и не всегда носил защитную маску.
Певец добавил, что решил не рассказывать о том, что заболел до выздоровления, чтобы не вызывать лишних вопросов и беспокойства, а во время самоизоляции занимался проектированием новых ресторанов и много играл на фортепиано.
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Шоу-бизнес , Другое , Эмин Агаларов , Юсиф Эйвазов
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