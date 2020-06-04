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Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд 

РИА Новости 59 минут назад
Названы самые высокооплачиваемые мировые звезды
Фото: © AP Photo / Invision/Charles Sykes
Рейтинг самых высокооплачиваемых звезд мира возглавила, заработав 590 миллионов долларов, модель Кайли Дженнер, сообщает Forbes.
"Самыми высокооплачиваемыми звездами мира стали модель Кайли Дженнер, рэпер Канье Уэст и теннисист Роджер Федерер. Вместе участники рейтинга заработали 6,1 миллиарда долларов — на 200 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.
Модель Кайли Дженнер заработала 590 миллионов долларов. Отмечается, что, "хотя Дженнер годами преувеличивала масштабы своего бизнеса, полученные ей от продажи 51% своей косметической компании, деньги реальны".
На втором месте оказался рэпер Канье Уэст, заработавший 170 миллионов долларов и получивший наибольшую часть доходов от сделки по производству кроссовок Yeezy с Adidas. Сообщается, что на третью строчку попал теннисист Роджер Федерер, который заработал 106,3 миллиона долларов и стал первым представителем тенниса, занявшим первое место среди спортсменов.
"Другой атлет, футболист Криштиану Роналду, стал первым игроком спортивной команды, заработавшим 1 миллиард долларов в течение карьеры. А теннисистка Наоми Осака поставила рекорд среди спортсменок по доходам за год", — добавляется в сообщении.
Кроме того, в общей сложности 300 миллионов долларов участникам списка заплатили гиганты стриминга: в частности, деньги от таких платформ получили актер Райан Рейнольдс (18 место, $71,5 млн) и певица Билли Айлиш (43 место, $53 млн). Добавляется, что на Netflix пришлось больше двух третей таких выплат.
Для некоторых музыкантов драйвером доходов стали живые выступления. Так, в ходе тура Divide Tour певец Эд Ширан (23 место, 64 миллионов долларов) привлек 8,9 миллиона фанатов и собрал 776 миллионов долларов, побив рекорд группы U2.
"Сотня самых высокооплачиваемых знаменитостей планеты в совокупности заработала 6,1 миллиарда рублей без учета налогов и сборов, что на 200 миллионов долларов меньше по сравнению с прошлым рейтингом. Это первое подобное снижение с 2016 года, когда боксеры Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо заработали на двоих почти 500 000 долларов за самый дорогой бой в истории этого вида спорта", — подчеркивает Forbes.
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Шоу-бизнес , Билли Айлиш , Флойд Мейвезер , Эд Ширан , Криштиану Роналду , Райан Рейнольдс , Роджер Федерер , Netflix , Forbes
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