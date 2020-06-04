Названы самые высокооплачиваемые мировые звезды

Рейтинг самых высокооплачиваемых звезд мира возглавила, заработав 590 миллионов долларов, модель Кайли Дженнер, сообщает Forbes.

"Самыми высокооплачиваемыми звездами мира стали модель Кайли Дженнер, рэпер Канье Уэст и теннисист Роджер Федерер. Вместе участники рейтинга заработали 6,1 миллиарда долларов — на 200 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

Модель Кайли Дженнер заработала 590 миллионов долларов. Отмечается, что, "хотя Дженнер годами преувеличивала масштабы своего бизнеса, полученные ей от продажи 51% своей косметической компании, деньги реальны".

На втором месте оказался рэпер Канье Уэст, заработавший 170 миллионов долларов и получивший наибольшую часть доходов от сделки по производству кроссовок Yeezy с Adidas. Сообщается, что на третью строчку попал теннисист Роджер Федерер, который заработал 106,3 миллиона долларов и стал первым представителем тенниса, занявшим первое место среди спортсменов.

"Другой атлет, футболист Криштиану Роналду, стал первым игроком спортивной команды, заработавшим 1 миллиард долларов в течение карьеры. А теннисистка Наоми Осака поставила рекорд среди спортсменок по доходам за год", — добавляется в сообщении.

Кроме того, в общей сложности 300 миллионов долларов участникам списка заплатили гиганты стриминга: в частности, деньги от таких платформ получили актер Райан Рейнольдс (18 место, $71,5 млн) и певица Билли Айлиш (43 место, $53 млн). Добавляется, что на Netflix пришлось больше двух третей таких выплат.

Для некоторых музыкантов драйвером доходов стали живые выступления. Так, в ходе тура Divide Tour певец Эд Ширан (23 место, 64 миллионов долларов) привлек 8,9 миллиона фанатов и собрал 776 миллионов долларов, побив рекорд группы U2.