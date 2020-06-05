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Солист «Иванушек» заявил о романе с Фриске 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 20 1 час назад
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в эфире программы «Секрет на миллион» рассказал о романе с певицей Жанной Фриске, следует из анонса, опубликованного на сайте телеканала НТВ.
По словам артиста, его женой могла стать не нынешняя супруга Лолита Андреева, а Жанна Фриске, которая на тот момент она была солисткой группы «Блестящие», передает РИА «Новости».
«Были молодые. Да, между нами была страсть», — заявил Андреев.
При этом артист заявил, что Фриске хотела семью, однако из-за напряженного гастрольного графика их отношения сошли на нет.
Напомним, в январе 2014 года Дмитрий Шепелев подтвердил информацию о том, что у певицы обнаружили опухоль мозга (глиобластому). Первый канал совместно с Русфондом организовал сбор средств на ее лечение. Она проходила курс лечения в онкологической клинике Нью-Йорка и в Китае.
15 июня 2015 года стало известно о том, что Фриске скончалась в подмосковном доме в Балашихе на 41-м году жизни. 18 июня певицу похоронили на Николо-Архангельском кладбище
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Кирилл Андреев , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , РИА Новости , НТВ
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