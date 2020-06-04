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Один из «иванушек» признался в тайной связи с Жанной Фриске 

Инфо 24 и ещё 3 2 часа назад
Один из «иванушек» признался в тайной связи с Фриске
Фото: РИА Новости
У одного из «иванушек» был тайный роман с певицей Жанной Фриске, рассказал сам Кирилл Андреев в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
По словам Андреева, они с Фриске старались не афишировать свои отношения и поэтому вынуждены были прятаться от чужих глаз по гостиничным номерам и гримеркам. Но, утверждает артист, это была «настоящая страсть».
На шоу певец пересказал один из своих разговоров с Жанной, в ходе которого она признавалась ему, что мечтает создать семью. Однако осуществить эту мечту с Кириллом ей не удалось: он в какой-то момент предпочел ей Лолиту Аликулову. На данный момент их браку уже 20 лет, они воспитывают сына — тоже Кирилла.
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Шоу-бизнес , Другое , Кирилл Андреев , Жанна Фриске , Лера Кудрявцева
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