Один из «иванушек» признался в тайной связи с Фриске

По словам Андреева, они с Фриске старались не афишировать свои отношения и поэтому вынуждены были прятаться от чужих глаз по гостиничным номерам и гримеркам. Но, утверждает артист, это была «настоящая страсть».

На шоу певец пересказал один из своих разговоров с Жанной, в ходе которого она признавалась ему, что мечтает создать семью. Однако осуществить эту мечту с Кириллом ей не удалось: он в какой-то момент предпочел ей Лолиту Аликулову. На данный момент их браку уже 20 лет, они воспитывают сына — тоже Кирилла.