По субботам, как сообщал «Рамблер», на НТВ демонстрируется шоу «Секрет на миллион». В его рамках знаменитости могут получить 1,5 миллиона рублей за рассказ о своих тайнах.

Героем выпуска программы, который будет показан завтра, станет Андреев. В его анонсе сказано, что певец раскроет все тайны «Иванушек International», в том числе о том, что его чуть не погубил алкоголь, кому досталось наследство коллеги Олега Яковлева и почему другой коллега Андрей Григорьев-Аполлонов потерял семью.

«Андреев впервые расскажет о романе с Фриске. От кого они прятались по гримеркам и гостиничным номерам?» — также сказано анонсе.

В 2013 году стало известно, что Фриске больна раком головного мозга. В 2015-м она скончалась.

Вчера стало известно, что бывшая жена Григорьева-Апполонова телеведущая и актриса Марина Банкова выставила на продажу его трехкомнатную квартиру в центре Москвы за 26 миллионов рублей.