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«Иванушка» рассказал о романе с Фриске 

Артём Кульша и ещё 21 43 минуты назад
Вокалист музыкальной группы «Иванушки International» Кирилл Андреев встречался с певицей Жанной Фриске. Об этом он сам заявил в эфире телеканала НТВ.
По субботам, как сообщал «Рамблер», на НТВ демонстрируется шоу «Секрет на миллион». В его рамках знаменитости могут получить 1,5 миллиона рублей за рассказ о своих тайнах.
Героем выпуска программы, который будет показан завтра, станет Андреев. В его анонсе сказано, что певец раскроет все тайны «Иванушек International», в том числе о том, что его чуть не погубил алкоголь, кому досталось наследство коллеги Олега Яковлева и почему другой коллега Андрей Григорьев-Аполлонов потерял семью.
«Андреев впервые расскажет о романе с Фриске. От кого они прятались по гримеркам и гостиничным номерам?» — также сказано анонсе.
В 2013 году стало известно, что Фриске больна раком головного мозга. В 2015-м она скончалась.
Вчера стало известно, что бывшая жена Григорьева-Апполонова телеведущая и актриса Марина Банкова выставила на продажу его трехкомнатную квартиру в центре Москвы за 26 миллионов рублей.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Кирилл Андреев , Жанна Фриске , Олег Яковлев , Андрей Григорьев-аполлонов , НТВ
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