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«Сын взрослеет, мама молодеет»: Королева повторила снимок 17-летней давности 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Время в самоизоляции многие звезды проводят, участвуя в популярных челленджах и снимая разнообразный контент для своих социальных сетей. Дима Билан, Яна Рудковская, Филипп Киркоров все чаще публикуют посты в тинейджерском приложении TikTok, становясь все более популярными у поколения современной молодежи. Вот и Наташа Королева втянулась в формат коротких музыкальных видеороликов и давно публикует в своем аккаунте интересные и яркие ролики. Накануне звезда приняла участие в челлендже и поделилась трогательным видео с подписчиками, на котором она повторила со своим взрослым сыном фотографию 17-летней давности.
«Как быстро летит время! Сыночек Архип 17 лет тому назад!» — подписала видео Королева.
На видео сидящая в кресле мама взяла на «ручки» своего наследника, как полтора десятилетия назад. Для многих фолловеров удивительным стало то, что за прошедшее время певица совсем не поменялась внешне — все такая же красивая, стройная и молодая.
«Наташа, вы икона!», «А Наташа и не поменялась», «Наташа стала только красивее», «Ты вообще не изменилась», «Сын взрослеет, мамам молодеет», — написали в комментариях под видео подписчики.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Дима Билан , Яна Рудковская , Наташа Королева
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