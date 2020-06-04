Канделаки отдала первую зарплату маме на продукты

«Я очень хорошо помню, как заработала первые 50 долларов и отдала их маме на покупку продуктов».
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PRO деньги… ⠀ Мое детство прошло без всякой роскоши и излишеств. Я очень хорошо помню, как заработала первые 50 долларов и отдала их маме на покупку продуктов. Финансовую дисциплину мне диктовала жизнь, а не книжки новомодных коучей. ⠀ В начале своей карьеры я не могла похвастаться переполненным гардеробом: в Тбилиси мои подруги одалживали мне вещи для эфиров. Тогда у нас не было костюмеров и не было возможности блистать в разных нарядах на едва созданном молодежном телевидении. Собственно, Москва меня тоже встречала не стилистом с бесчисленными вариантами аутфитов. ⠀ Сегодня мы с вами вынужденно попали в новую зону турбулентности. Как говорит мой товарищ Рубен Варданян, мы находимся даже еще не в зенице идеального шторма. Я уверена — изменится все: система координат человеческих отношений будет совершенно новой, а деньги всегда являлись важной ее частью. ⠀ Мои финансовые советы довольно просты: ⠀ Я никогда в жизни не брала в долг — даже если адски нуждалась в деньгах. Давать в долг, тем более под проценты, вообще неправильно. Лучше уж подарить деньги и забыть об этом. Помочь и не ждать ничего взамен. Для моего мироощущения это самый лучший вариант. ⠀ Инвестировать деньги, если у вас уже есть необходимые вам приобретения в виде дачи и квартиры, лучше всего именно в себя. Быть владельцем золотого унитаза Ralph Lauren и жить во дворце, наверное, забавно, но столь же и бессмысленно. Я жду, что модель нашего поведения изменится, а вместе с ней изменятся и культура, и все новомодные тренды. Кроме того, пандемия — это только начало, но одним из первых ее следствий станет ещё большая дороговизна роскоши. ⠀ Если средний класс вымрет (а он под угрозой даже в США), то противоречия между богатыми и бедными людьми станут критическими. И тогда нас может ждать череда мятежей, как это происходит сейчас в Америке или в Париже. Я абсолютно искренне считаю, что история с Джорджем Флойдом — это эпизод гражданской войны. ⠀ Быть стяжателем в мире таких перемен — глупо. Поэтому тратить и инвестировать деньги нужно только в самих себя! В свое здоровье и образование! Это единственная долгосрочная инвестиция в мире будущего, которая всегда будет себя оправдывать. ⠀ #kandelaki_secret