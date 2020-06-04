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«Первые 50 долларов отдала маме на покупку продуктов»: Канделаки вспомнила тяжелую юность 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Канделаки отдала первую зарплату маме на продукты
Фото: ТАСС
Телеведущая Тина Канделаки в Instagram вспомнила свое тяжелое детство и юность. По ее словам, она никогда не купалась в роскоши и излишествах. Приходилось откровенно выживать в родной Грузии.
«Я очень хорошо помню, как заработала первые 50 долларов и отдала их маме на покупку продуктов».
Как отметила звезда, сама жизнь диктовала в те годы правила игры. Даже не нужно было слушать советов новомодных в наши дни коучей.
Звезда вспомнила, что во время первых эфиров на грузинском телевидении у нее был очень скромный гардероб. Никаких модных платьев, как сейчас у телеведущих, и близко не было. На помощь приходили подруги, которые одалживали ей вещи для эфиров. Как она отметила, тогда даже не было костюмеров, без которых сегодня жизнь кажется немыслимой.
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PRO деньги… ⠀ Мое детство прошло без всякой роскоши и излишеств. Я очень хорошо помню, как заработала первые 50 долларов и отдала их маме на покупку продуктов. Финансовую дисциплину мне диктовала жизнь, а не книжки новомодных коучей. ⠀ В начале своей карьеры я не могла похвастаться переполненным гардеробом: в Тбилиси мои подруги одалживали мне вещи для эфиров. Тогда у нас не было костюмеров и не было возможности блистать в разных нарядах на едва созданном молодежном телевидении. Собственно, Москва меня тоже встречала не стилистом с бесчисленными вариантами аутфитов. ⠀ Сегодня мы с вами вынужденно попали в новую зону турбулентности. Как говорит мой товарищ Рубен Варданян, мы находимся даже еще не в зенице идеального шторма. Я уверена — изменится все: система координат человеческих отношений будет совершенно новой, а деньги всегда являлись важной ее частью. ⠀ Мои финансовые советы довольно просты: ⠀ Я никогда в жизни не брала в долг — даже если адски нуждалась в деньгах. Давать в долг, тем более под проценты, вообще неправильно. Лучше уж подарить деньги и забыть об этом. Помочь и не ждать ничего взамен. Для моего мироощущения это самый лучший вариант. ⠀ Инвестировать деньги, если у вас уже есть необходимые вам приобретения в виде дачи и квартиры, лучше всего именно в себя. Быть владельцем золотого унитаза Ralph Lauren и жить во дворце, наверное, забавно, но столь же и бессмысленно. Я жду, что модель нашего поведения изменится, а вместе с ней изменятся и культура, и все новомодные тренды. Кроме того, пандемия — это только начало, но одним из первых ее следствий станет ещё большая дороговизна роскоши. ⠀ Если средний класс вымрет (а он под угрозой даже в США), то противоречия между богатыми и бедными людьми станут критическими. И тогда нас может ждать череда мятежей, как это происходит сейчас в Америке или в Париже. Я абсолютно искренне считаю, что история с Джорджем Флойдом — это эпизод гражданской войны. ⠀ Быть стяжателем в мире таких перемен — глупо. Поэтому тратить и инвестировать деньги нужно только в самих себя! В свое здоровье и образование! Это единственная долгосрочная инвестиция в мире будущего, которая всегда будет себя оправдывать. ⠀ #kandelaki_secret

Публикация от  Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Тина Канделаки отметила, что никогда не брала деньги в долг, даже когда в них сильно нуждалась. Она считает, что это неправильный путь, который ведет к тупиковой ситуации в будущем. Лучше финансы, как она считает, подарить и забыть о них навсегда.
Также она думает, что инвестировать средства нужно прежде всего в свое здоровье и образование. Правда, оговорилась, если уже есть дача и квартира — основные жизненные необходимости в жизни любого человека.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Тина Канделаки , Грузия
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