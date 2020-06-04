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Выживают, как могут: Сенчукова и Рыбин, устроив онлайн-концерт, скромно указали карту 

Teleprogramma.pro 22 минуты назад
Сенчукова и Рыбин скромно указали номер карты в соцсети
Фото: globallookpress.com
В тот момент, когда многочисленные представители шоу-бизнеса жалуются на тяжелую жизнь и безденежье, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова решили попытать счастья и заработать в условиях самоизоляции.
Пара устроила в Instagram живой онлайн-концерт, скромно указав номер своей банковской карты. Отметим, что музыканты не просили денег за просмотр представления, оставив плату на совести и возможностях зрителей — все-таки многие россияне сейчас в непростом финансовом положении.
«Онлайн-билетики и онлайн-цветы — по желанию», — сказали звезды своим подписчикам.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня состоялся наш дуэтный концерт😊К сожалению Инстаграм теперь не даёт возможность разместить концерт целиком. Мы разделили его на две части. Кому удобно смотреть так, кто хочет смотрите полную версию на YouTube-канале, ссылка в шапке профиля 🥰 ❤️Он-лайн билетики или он-цветы (по желанию) Сбербанк— 5332058044661946 Всем огромное спасибо🌸🥰

Публикация от  Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official)

Напомним, ранее вдова Николая Караченцова Людмила Поргина посетовала, что с трудом выживает на свою пенсию, а позже неожиданно заговорила о планируемой поездке в Италию. Также Тарзан рассказал о своей непростой жизни в эпоху пандемии, танцор даже позавидовал пожилым людям, которые регулярно получают пенсию, в отличие от артистов.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Виктор Рыбин , Людмила Поргина , Николай Караченцов , Наталья Сенчукова
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