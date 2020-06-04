Сенчукова и Рыбин скромно указали номер карты в соцсети

В тот момент, когда многочисленные представители шоу-бизнеса жалуются на тяжелую жизнь и безденежье, Виктор Рыбин Наталья Сенчукова решили попытать счастья и заработать в условиях самоизоляции.

Пара устроила в Instagram живой онлайн-концерт, скромно указав номер своей банковской карты. Отметим, что музыканты не просили денег за просмотр представления, оставив плату на совести и возможностях зрителей — все-таки многие россияне сейчас в непростом финансовом положении.

«Онлайн-билетики и онлайн-цветы — по желанию», — сказали звезды своим подписчикам.