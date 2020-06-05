Архивное видео Меган Маркл о расизме будоражит Сеть

Архивный ролик актрисы и герцогини Сассекской Меган Маркл, датированный 2012 годом, становится популярным на фоне беспорядков в США . На своем примере Маркл рассказала, с какими проблемами могут столкнуться дети смешанных браков, пишет Insider.

Видео с Маркл сняли еще в 2012 году в рамках проекта «Я не потерплю…». В то время актриса снималась в популярном сериале «Форс-мажоры». Маркл призналась, что ей пришлось пережить много обидных шуток и слов.

«Многие не понимают, какие у меня корни, поэтому часто я чувствовала себя как муха на стене. Некоторые оскорбительные словечки или обидные шутки, прозвища, которые я слышала, очень сильно меня ранили», —рассказала герцогиня Сассекская.

Маркл добавила, что ее мать также сталкивалась с оскорблениями. После одного особенно обидного выпада в ее сторону актриса сильно расстроилась. Для нее это далеко не личная проблема, поэтому Маркл хочет, чтобы «мир поменялся к лучшему».

«Я горжусь своим происхождением с обеих сторон, я горжусь тем, откуда я пришла и куда направляюсь», — подчеркнула женщина.

Мать Маркл — афроамериканка, происхождение отца уходит в голландские и ирландские корни.

Напомним, что во многих городах и штатах США начались беспорядки после убийства 46-летнего полицейского-афроамериканца Джорджа Флойда. Комендантский час, действовавший в Вашингтоне и Лос-Анджелесе, отменили.