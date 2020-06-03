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Еремеев пожалел об участии в шоу «Пусть говорят» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Еремеев пожалел об участии в шоу «Пусть говорят»
Фото: РИА Новости
Ведущий шоу «На самом деле» актер Тимур Еремеев рассказал, что был известен зрителям задолго до появления в программе «Пусть говорят», посвященной актеру Спартаку Мишулину, и сейчас жалеет о скандале. Об этом он заявил в интервью Teleprogramma.pro.
Как сообщал «Рамблер», Еремеев ранее заявил, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. При этом, по словам дочери актера Карины Мишулиной, в марте 2019 года суд официально признал, что тот не имеет отношения к ее семье.
По словам Еремеева, его появление в «Пусть говорят» «было некоторым образом вынужденным», так как он должен был дать ответы на публичные претензии.
«В какой-то степени скандал даже мешает актеру. Я не исключаю, что, если бы не эта история, предложений могло бы быть больше. Может, наоборот. Я не проводил исследований. Очень хочется, чтобы люди понимали: появление в «Пусть говорят» — это не стратегический ход ради узнаваемости по всей стране», — пояснил он.
Телеведущий также подчеркнул, что «предпочел бы более тяжелый путь к популярности, но без скандалов».
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Шоу-бизнес , Карина Мишулина , Тимур Еремеев , Спартак Мишулин
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