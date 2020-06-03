Миронов пожаловался на бедственное положение артистов 

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Худрук театра Наций актер Евгений Миронов рассказал в Instagram о сложном положении, в котором оказались оставшиеся без работы артисты.

По словам Миронова, он очень остро переживает ситуацию с короновирусом.

«Болели и болеют мои коллеги, знакомые, друзья. (…) Театр, которым я руковожу, закрыт, и до конца непонятно, как и когда мы снова сможем принять зрителей. Остановились киносъемки. Без работы — огромное количество людей», — пояснил он.

Артист также отметил, что ему совершенно не смешно, когда шутят над теми, кто «пытается держать под контролем обстановку».