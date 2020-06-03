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Миронов пожаловался на бедственное положение артистов 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Миронов пожаловался на бедственное положение артистов
Фото: РИА Новости
Худрук театра Наций актер Евгений Миронов рассказал в Instagram о сложном положении, в котором оказались оставшиеся без работы артисты.
По словам Миронова, он очень остро переживает ситуацию с короновирусом.
«Болели и болеют мои коллеги, знакомые, друзья. (…) Театр, которым я руковожу, закрыт, и до конца непонятно, как и когда мы снова сможем принять зрителей. Остановились киносъемки. Без работы — огромное количество людей», — пояснил он.
Артист также отметил, что ему совершенно не смешно, когда шутят над теми, кто «пытается держать под контролем обстановку».
«Рамблер» писал, что ранее Миронов жестко высказался по поводу критики юмориста Максима Галкина в адрес властей Москвы. Он назвал комика очень талантливым и обвинил в том, что тот решил набрать очков в сложный момент для страны — в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес , Евгений Миронов , Максим Галкин , Правительство Москвы
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