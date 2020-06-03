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Джигурду выгнали из суда 

Артём Кульша 1 час назад
Джигурду выгнали из суда
Фото: РИА Новости
Шоумен Никита Джигурда не был пущен в здание Московского городского суда из-за отсутствия защитной маски и перчаток. Об этом он сам рассказал «Национальной службе новостей».
Ношение масок и перчаток в общественных местах в Москве, как сообщал «Рамблер», стало обязательным в мае на основании указа мэра города Сергея Собянина.
Сегодня Джигурда пришел в суд на рассмотрение дела о завещании без маски и перчаток. Судебные приставы спросили у него, где они. Тот ответил, что ношение защитных средств в общественных местах — лишь рекомендация, законных оснований обязывать людей это делать нет, и попросил вызвать старших офицеров.
Те пришли и также отказались пропустить шоумена, сославшись на указ мэра. Джигурда обвинил их в нарушении законов России и призвал вызвать полицию. Те отказались и обратили его внимание на то, что все остальные посетители суда, в том числе его же адвокат, в масках и перчатках.
«Я — не все! Я — народный артист, я — верующий человек!» — ответил им Джигурда.
Тогда приставы предложили направить председателю Мосгорсуда акт о том, что он не был пущен в здание и по какой причине. Джигурда этим удовлетворился и ушел.
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Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Сергей Собянин , Мосгорсуд
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