Джигурду выгнали из суда 

Ношение масок и перчаток в общественных местах в Москве, как сообщал «Рамблер», стало обязательным в мае на основании указа мэра города Сергея Собянина

Сегодня Джигурда пришел в суд на рассмотрение дела о завещании без маски и перчаток. Судебные приставы спросили у него, где они. Тот ответил, что ношение защитных средств в общественных местах — лишь рекомендация, законных оснований обязывать людей это делать нет, и попросил вызвать старших офицеров.

Те пришли и также отказались пропустить шоумена, сославшись на указ мэра. Джигурда обвинил их в нарушении законов России и призвал вызвать полицию. Те отказались и обратили его внимание на то, что все остальные посетители суда, в том числе его же адвокат, в масках и перчатках.

«Я — не все! Я — народный артист, я — верующий человек!» — ответил им Джигурда.

Тогда приставы предложили направить председателю Мосгорсуда акт о том, что он не был пущен в здание и по какой причине. Джигурда этим удовлетворился и ушел.