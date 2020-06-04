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Екатерина Гусева рассказала, почему избегала съёмок с Сергеем Безруковым 

News.ru и ещё 3 52 минуты назад
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Фото: РИА Новости
Российская актриса Екатерина Гусева призналась, почему долгое время отказывалась работать с Сергеем Безруковым после окончания сериала «Бригада». В проекте она сыграла Ольгу, жену главного героя Саши Белого.
Гусева и Безруков настолько убедительно сыграли любящую пару, что это привело к слухам о романе артистов, сообщает «Рамблер». В СМИ появлялись сообщения о том, что актриса насколько вскружила голову коллеге, что тот собрался уйти от супруги.
В реальности между участниками сериала не было любовных отношений. Они впервые увидели друг друга на съёмочной площадке, и поначалу им было сложно снимать сцены с объятиями и поцелуями. На момент работы над «Бригадой» Безруков уже был женат на Ирине Ливановой, а Гусева уже давно была в браке, но до последнего не афишировала свои отношения.
Позже артистам не раз предлагали сыграть пару в других проектах, но они решили некоторое время не соглашаться, чтобы утихли слухи и чтобы их сотрудничество не стало штампом для зрителей.
Как писал NEWS.ru, бывшая жена Сергея Безрукова Ирина приятно удивила поклонников своими фотографиями времён старших классов школы. Подписчики заверили 55-летнюю актрису, что она «ничуть не изменилась».
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Шоу-бизнес , Другое , Екатерина Гусева
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