Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Поставил лицом к иконам и насиловал»: заявление жены Жукова 

Алиса Селезнёва и ещё 6 22 минуты назад
«Насиловал меня, поставив лицом к иконам»
Фото: globallookpress.com
Бывшая супруга музыканта Романа Жукова Елена Жукова заявила, что муж изнасиловал ее на десятой неделе беременности, из-за чего она потеряла ребенка. Об этом Елена Жукова рассказала изданию «Собеседник».
«Рамблер» писал, что Роман и Елена Жукова прожили вместе 12 лет и являются родителями шестерых детей.
По словам Елены Жуковой, в 2008 году у нее началось кровотечение и она потеряла ребенка.
«На десятой неделе беременности муж насильно принудил меня заниматься с ним сексом, после чего у меня открылось кровотечение, пришлось вызывать скорую, ребенка я потеряла. (…) Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращенности и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довел до этой трагедии», — рассказала она.
По словам бывшей жены музыканта, ее «выбешивает» вопрос, почему она приняла решение уйти от мужа.
«Могу сказать только одно: я не смогла простить ему тот жесткий насильственный секс, приведший к гибели ребенка!» — заявила она.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Комментарии 47
Шоу-бизнес , Роман Жуков , Елена Жукова , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Черное море оказалось опасным
Черное море оказалось опасным
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
Видео
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Чудесное спасение человека попало на видео
01:39
Чудесное спасение человека попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение