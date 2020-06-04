Бывшая супруга музыканта Романа Жукова Елена Жукова заявила, что муж изнасиловал ее на десятой неделе беременности, из-за чего она потеряла ребенка. Об этом Елена Жукова рассказала изданию «Собеседник».
«Рамблер» писал, что Роман и Елена Жукова прожили вместе 12 лет и являются родителями шестерых детей.
По словам Елены Жуковой, в 2008 году у нее началось кровотечение и она потеряла ребенка.
«На десятой неделе беременности муж насильно принудил меня заниматься с ним сексом, после чего у меня открылось кровотечение, пришлось вызывать скорую, ребенка я потеряла. (…) Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращенности и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довел до этой трагедии», — рассказала она.
По словам бывшей жены музыканта, ее «выбешивает» вопрос, почему она приняла решение уйти от мужа.
«Могу сказать только одно: я не смогла простить ему тот жесткий насильственный секс, приведший к гибели ребенка!» — заявила она.