Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Подопытный кролик»: Анастасия обвинила Юлиана в разводе 

Газета.Ru и ещё 12 1 час назад
Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Фото: Instagram
Певица Анастасия заявила, что причиной развода с Юлианом стала ее неспособность подарить ему наследника. По словам 54-летней артистки, она долгое время пыталась забеременеть, но безуспешно.
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказала о причине развода с певцом Юлианом. Выяснилось, что 46-летний артист отчаянно желал завести детей, а 54-летняя супруга не смогла исполнить его мечту.
По словам певицы, о предстоящем разводе она узнала из телевизора. Анастасия рассказала, что после очередной ссоры они с супругом приняли решение пожить отдельно.
Однако вскоре Юлиан пришел на программу к Малахову и сообщил о своем намерении подать документы на расторжение брака. Исполнительница была шокирована поступком мужа и теперь не хочет даже говорить с ним, считая его настоящим предателем.
По словам Анастасии, она просто хотела счастливой жизни рядом с любимым, но Юлиану этого было мало, и он настаивал на том, что им необходим наследник. Артистка поведала, что муж предлагал воспользоваться услугами суррогатной матери или ЭКО, но она отказалась, отметив, что ЭКО сопряжено с высокими рисками для женского здоровья. Однако Юлиан был очень настойчив и они вместе прошли полное медицинское обследование и даже некоторое время занимались любовью по специально составленному графику благоприятных для зачатия дней, который составил артист.
«Мне надоело жить по юлианскому календарю», — заявила Анастасия.
Когда беременность так и не наступила, певица решилась даже на ЭКО. Однако и этот метод не дал супругам желаемого результата и они разругались окончательно. Анастасия пожаловалась на то, что она «устала быть подопытным кроликом». Кроме того, из-за семейных проблем она была вынуждена отказаться от гастролей. Все это время Юлиан заставлял ее чувствовать себя виноватой. Вместе с тем Анастасия убеждена, что о детях Юлиану следовало бы подумать раньше.
Сам Юлиан, также находившийся в студии, все обвинения отрицал. По его словам, счастье быть рядом с любимой супругой для него важнее отцовства.
«Я хотел ребенка от любимой женщины», — заявил он.
Анастасия добавила, что ее терпение кончилось, когда супруг стал действовать за ее спиной.
«Я старалась этот брак сохранить, хотя он у меня уже в печенках сидел. Я не получила то счастье, которого ждала», — заявила она.
По словам находящегося в студии психолога, между супругами все еще остались чувства. Такой вывод он сделал, поскольку они очень эмоционально переживают развод.
Напомним, что бракосочетание пары состоялось в марте прошлого года. Одним из первых о событии сообщил телеведущий Андрей Малахов, опубликовавший в своем блоге два коротких видео с мероприятия. Для Анастасии эта свадьба стала уже восьмой по счету.
Месяцем ранее артисты анонсировали торжество, отметив, что их свадьба должна стать событием года: за честь изготовить для них праздничный торт якобы боролись лучшие кондитеры, а лучшие ювелиры создали для пары уникальные обручальные кольца. Накануне события влюбленные прошли процедуры оздоровления организма и выражали уверенность в том, что этот брак окажется для них последним и они проведут остаток жизни вместе.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Газета.Ru: последние новости
Алена Бабенко рассказала, как вылечилась от коронавируса Алена Бабенко рассказала, как вылечилась от коронавируса СМИ: Лепс, Басков и Билан обратились за господдержкой СМИ: Лепс, Басков и Билан обратились за господдержкой Тарзан "устроился на работу" после скандала с нехваткой денег Тарзан "устроился на работу" после скандала с нехваткой денег
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Статьи , Андрей Малахов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Черное море оказалось опасным
Черное море оказалось опасным
Видео
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение