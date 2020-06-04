Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом

Певица Анастасия заявила, что причиной развода с Юлианом стала ее неспособность подарить ему наследника. По словам 54-летней артистки, она долгое время пыталась забеременеть, но безуспешно.

Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказала о причине развода с певцом Юлианом. Выяснилось, что 46-летний артист отчаянно желал завести детей, а 54-летняя супруга не смогла исполнить его мечту.

По словам певицы, о предстоящем разводе она узнала из телевизора. Анастасия рассказала, что после очередной ссоры они с супругом приняли решение пожить отдельно.

Однако вскоре Юлиан пришел на программу к Малахову и сообщил о своем намерении подать документы на расторжение брака. Исполнительница была шокирована поступком мужа и теперь не хочет даже говорить с ним, считая его настоящим предателем.

По словам Анастасии, она просто хотела счастливой жизни рядом с любимым, но Юлиану этого было мало, и он настаивал на том, что им необходим наследник. Артистка поведала, что муж предлагал воспользоваться услугами суррогатной матери или ЭКО, но она отказалась, отметив, что ЭКО сопряжено с высокими рисками для женского здоровья. Однако Юлиан был очень настойчив и они вместе прошли полное медицинское обследование и даже некоторое время занимались любовью по специально составленному графику благоприятных для зачатия дней, который составил артист.

«Мне надоело жить по юлианскому календарю», — заявила Анастасия.

Когда беременность так и не наступила, певица решилась даже на ЭКО. Однако и этот метод не дал супругам желаемого результата и они разругались окончательно. Анастасия пожаловалась на то, что она «устала быть подопытным кроликом». Кроме того, из-за семейных проблем она была вынуждена отказаться от гастролей. Все это время Юлиан заставлял ее чувствовать себя виноватой. Вместе с тем Анастасия убеждена, что о детях Юлиану следовало бы подумать раньше.

Сам Юлиан, также находившийся в студии, все обвинения отрицал. По его словам, счастье быть рядом с любимой супругой для него важнее отцовства.

«Я хотел ребенка от любимой женщины», — заявил он.

Анастасия добавила, что ее терпение кончилось, когда супруг стал действовать за ее спиной.

«Я старалась этот брак сохранить, хотя он у меня уже в печенках сидел. Я не получила то счастье, которого ждала», — заявила она.

По словам находящегося в студии психолога, между супругами все еще остались чувства. Такой вывод он сделал, поскольку они очень эмоционально переживают развод.

Напомним, что бракосочетание пары состоялось в марте прошлого года. Одним из первых о событии сообщил телеведущий Андрей Малахов, опубликовавший в своем блоге два коротких видео с мероприятия. Для Анастасии эта свадьба стала уже восьмой по счету.

Месяцем ранее артисты анонсировали торжество, отметив, что их свадьба должна стать событием года: за честь изготовить для них праздничный торт якобы боролись лучшие кондитеры, а лучшие ювелиры создали для пары уникальные обручальные кольца. Накануне события влюбленные прошли процедуры оздоровления организма и выражали уверенность в том, что этот брак окажется для них последним и они проведут остаток жизни вместе.