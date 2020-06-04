Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рита Дакота делает из двухлетней дочери вегетарианку 

Экспресс газета и ещё 3 2 часа назад
Рита Дакота делает из двухлетней дочери вегетарианку
Фото: РИА Новости
Певица Рита Дакота с недавних пор стала вегетарианкой. Как рассказывала поклонникам сама Дакота, у нее были проблемы со здоровьем, так что ей и вовсе пришлось перейти на веганство, так что она отказалась не только от мяса, но и всех молочных продуктов.
Накануне Дакота обратилась к своим поклонникам в микроблоге и попросила их посоветовать ей хорошего врача, который поможет проконсультировать ее и рассказать, как двухлетнему ребенку перейти на вегетарианство.
«Мамочки! Посоветуйте мне классного педиатра-диетолога-нутрициолога, кто специализируется именно на правильном питании деток (в идеале — вегетарианском), кто может меня проконсультировать по всем моментам подробно. Все за и против, все тонкости и с научной, и с эзотерической точки зрения», — написала Рита.
View this post on Instagram

Мамочки! Посоветуйте мне плиз классного педиатра-диетолога-нутрициолога, кто специализируется именно на правильном питании деток (в идеале вегетарианском), кто может меня проконсультировать по всем моментам подробно. Все за и против, все тонкости и с научной, и с эзотерической точки зрения. Всесторонний спец нужен. Знаетесь вы таких? (Отмечу на фото мам, кто, по идее, точно должен шарить бы, чтобы не писать вам всем в директ. Если у вас есть — напишите мне плиз 🙏). 📸 @lilia.photo

A post shared by  РИТА DАКОТА (@ritadakota) on 

Дакота сразу же столкнулась с критикой в свой адрес, большинство поклонников выступили против того, чтобы делать из совсем маленьких детей вегетарианцев. Пользователи считают, что детям такого возраста как минимум нужно питаться правильно и есть в том числе и мясо. Кроме того, нечестно было бы навязывать маленькому ребенку такое питание, так как выбор в пользу вегетарианства нужно делать только в осознанном возрасте. Впрочем, Рита считает, что пока ребенок маленький, то все решения должна принимать мама.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Экспресс газета: последние новости
Видео с обритой наголо Лолитой шокировало народ Видео с обритой наголо Лолитой шокировало народ Лариса Гузеева вспомнила, как нетрезвой сорвала спектакль Лариса Гузеева вспомнила, как нетрезвой сорвала спектакль Муж Гагариной после расставания с певицей собрался на шоу «Голос» Муж Гагариной после расставания с певицей собрался на шоу «Голос»
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Другое , Рита Дакота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Черное море оказалось опасным
Черное море оказалось опасным
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Видео
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Чудесное спасение человека попало на видео
01:39
Чудесное спасение человека попало на видео
Происшествия
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение