Рита Дакота делает из двухлетней дочери вегетарианку 

Певица Рита Дакота с недавних пор стала вегетарианкой. Как рассказывала поклонникам сама Дакота, у нее были проблемы со здоровьем, так что ей и вовсе пришлось перейти на веганство, так что она отказалась не только от мяса, но и всех молочных продуктов.

Накануне Дакота обратилась к своим поклонникам в микроблоге и попросила их посоветовать ей хорошего врача, который поможет проконсультировать ее и рассказать, как двухлетнему ребенку перейти на вегетарианство.

«Мамочки! Посоветуйте мне классного педиатра-диетолога-нутрициолога, кто специализируется именно на правильном питании деток (в идеале — вегетарианском), кто может меня проконсультировать по всем моментам подробно. Все за и против, все тонкости и с научной, и с эзотерической точки зрения», — написала Рита.

Дакота сразу же столкнулась с критикой в свой адрес, большинство поклонников выступили против того, чтобы делать из совсем маленьких детей вегетарианцев. Пользователи считают, что детям такого возраста как минимум нужно питаться правильно и есть в том числе и мясо. Кроме того, нечестно было бы навязывать маленькому ребенку такое питание, так как выбор в пользу вегетарианства нужно делать только в осознанном возрасте. Впрочем, Рита считает, что пока ребенок маленький, то все решения должна принимать мама.