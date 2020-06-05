Квартиру рыжего из «Иванушек» выставили на продажу

Бывшая жена вокалиста музыкальной группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова телеведущая и актриса Марина Банкова выставила его квартиру на продажу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Банкова и Григорьев-Апполонов, как сообщал «Рамблер», начали встречаться в 2002 году, в 2003-м завели сына Ивана, в 2008-м — сына Артемия, в том же году поженились, а в 2019-м развелись. В том же году Банкова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. В 2020-м она родила ему сына и переехала в Санкт-Петербург. Недавно Банкова выставила на продажу квартиру Григорьева-Апполонова в Москве.
«Видимо, после развода певец оставил это жилье детям», — отмечает «Комсомольская правда».
Квартира — трехкомнатная, площадью 86 квадратных метров, находится в сталинском доме в районе станции метро «Краснопресненская» рядом с Домом правительства России, высота потолков — 3,2 метра, гостиная объединена с кухней, есть гардеробная и два санузла. Банкова готова продать квартиру за 26 миллионов рублей, но и готова к торгу.