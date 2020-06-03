Боярский ответил испугавшимся его вида поклонникам

Народный артист Михаил Боярский рассказал о состоянии своего здоровья. Вопросы у поклонников возникли после его появления на видео уставшим и сильно похудевшим.

Актёр уверяет, что чувствует себя хорошо, передаёт «КП-Урал». В настоящий момент он находится на даче в Ленинградской области, где самоизолировался с семьёй.

Я в зеркало не смотрел на себя давно — это не имеет значения. У меня всё хорошо, здоров, — отметил на вопрос о причине своего похудения.

Как писал NEWS.ru, внешний вид актёра стали обсуждать после того, как он опубликовал ролик с обращением к почитателям его таланта. Боярский попросил всех неравнодушных помочь сыновьям музыканта Симфонического оркестра Ленинградской области, у которых нашли редкую патологию. Детям нужна срочная операция, а для этого необходима большая сумма денег.