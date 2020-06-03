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Боярский назвал незначимым своё отражение в зеркале 

News.ru 3 часа назад
Боярский ответил испугавшимся его вида поклонникам
Фото: Instagram
Народный артист Михаил Боярский рассказал о состоянии своего здоровья. Вопросы у поклонников возникли после его появления на видео уставшим и сильно похудевшим.
Актёр уверяет, что чувствует себя хорошо, передаёт «КП-Урал». В настоящий момент он находится на даче в Ленинградской области, где самоизолировался с семьёй.
Я в зеркало не смотрел на себя давно — это не имеет значения. У меня всё хорошо, здоров, — отметил на вопрос о причине своего похудения.
Как писал NEWS.ru, внешний вид актёра стали обсуждать после того, как он опубликовал ролик с обращением к почитателям его таланта. Боярский попросил всех неравнодушных помочь сыновьям музыканта Симфонического оркестра Ленинградской области, у которых нашли редкую патологию. Детям нужна срочная операция, а для этого необходима большая сумма денег.
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Шоу-бизнес , Михаил Боярский
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