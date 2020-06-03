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Исполнительницу хита Murder on the Dancefloor госпитализировали 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Звезду хита Murder on the Dancefloor госпитализировали
Фото: @sophieellisbextor
Британскую певица Софи Эллис-Бекстор госпитализировали с травмами. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Исполнительница хита Murder on the Dancefloor опубликовала фотографию, на которой можно увидеть, что ее лицо и руки покрыты ссадинами. Оказалось, что артистка упала с велосипеда во время вечерней поездки около реки Темзы.
«Я выложила снимок в черно-белых цветах, чтоб он не казался слишком страшным. Я в порядке, просто немного синяков и ран. Я хочу поблагодарить бригаду скорой помощи и персонал западной больницы за то, что склеили меня», — написала Эллис-Бекстор.
Она также поблагодарила четырех бегунов, которые остановились, увидев, что певица упала, и помогли ей. «Вы были такими спокойными, вдумчивым и обнадеживающим. Большое спасибо. Я надеюсь, что вы увидите это сообщение, потому что у меня не осталось ваших контактов. Вы прекрасные люди», — отметила звезда.
22 мая сообщалось о госпитализации французского актера Венсана Касселя. 53-летний артист упал со скутера и травмировал лицо.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Венсан Кассель , Софи Эллис-бекстор
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