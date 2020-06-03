Королева TikTok закатила «антикарантинную» вечеринку с Биланом 

Одна из самых популярных русскоязычных пользовательниц TikTok Дина Саева устроила масштабную вечеринку с участием звезд, проигнорировав режим самоизоляции. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным издания, вечеринка, которая собрала большое количество гостей, была посвящена тому, что на аккаунт Саевой подписались десять миллионов человек. На мероприятие были приглашены певец Дима Билан и исполнительница Клава Кока

«Ни о каких мерах предосторожности, естественно, речи и не шло — ни масок, ни санитайзеров», — подчеркивается в статье.

«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 536, до 432 277 человек. В ряде регионов, в том числе в Москве и Подмосковье, продолжает действовать режим самоизоляции.