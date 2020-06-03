Дезинфектора поразила квартира жены Петросяна

Работник дезинфекционной службы, который проводил антисептическую обработку в элитном ЖК «Садовые кварталы», заявил, что юморист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова живут в разных апартаментах. Об этом сообщает сайт KP.RU.

По информации издания, у сатирика две квартиры, которые расположены на одной лестничной площадке. В одной живет 74-летний народный артист РСФСР, а в другой его 31-летняя супруга.

Как рассказал дезинфектор, Евгений Ваганович, когда пустил их в свои апартаменты, был немногословен. По словам собеседника издания, Петросян все время о чем-то думал, поздоровался и занялся своими делами.

Работник отметил идеальный порядок в жилище шоумена. После мужчина разговорился с сотрудником службы безопасности жилого комплекса, который заявил ему, что Петросяну принадлежат две квартиры на одном этаже.

«В одной живет Петросян, а в той, что напротив, на этой же площадке — Брухунова», — раскрыл подробности источник журналистов.

Побывав в квартире Брухуновой, мужчина поразился большому количеству, с его точки зрения, вычурных и аляпистых вещей, которые показались ему «несуразными».

«Там даже духа нет Петросяна — ни его халата, ни тапочек, вообще ни одной мужской вещи. Чисто женская квартира», — сообщил работник дезинфекционной бригады.

По его словам, по всей видимости, звездной паре удобнее жить именно в таких условиях: рядом, но в разных квартирах.

Как писали СМИ, сатирик и его молодая помощница узаконили свои отношения в конце 2019 года. При этом сам Петросян и Брухунова не комментируют появившуюся в прессе информацию. Также сообщалось о том, что у пары родился ребенок, однако Татьяна опровергла эти слухи.