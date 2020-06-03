Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ни халата, ни тапочек»: Петросян съехал от молодой жены 

Уника Новости и ещё 12 7 часов назад
Дезинфектора поразила квартира жены Петросяна
Фото: соцсети
Работник дезинфекционной службы, который проводил антисептическую обработку в элитном ЖК «Садовые кварталы», заявил, что юморист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова живут в разных апартаментах. Об этом сообщает сайт KP.RU.
По информации издания, у сатирика две квартиры, которые расположены на одной лестничной площадке. В одной живет 74-летний народный артист РСФСР, а в другой его 31-летняя супруга.
Как рассказал дезинфектор, Евгений Ваганович, когда пустил их в свои апартаменты, был немногословен. По словам собеседника издания, Петросян все время о чем-то думал, поздоровался и занялся своими делами.
Работник отметил идеальный порядок в жилище шоумена. После мужчина разговорился с сотрудником службы безопасности жилого комплекса, который заявил ему, что Петросяну принадлежат две квартиры на одном этаже.
«В одной живет Петросян, а в той, что напротив, на этой же площадке — Брухунова», — раскрыл подробности источник журналистов.
Побывав в квартире Брухуновой, мужчина поразился большому количеству, с его точки зрения, вычурных и аляпистых вещей, которые показались ему «несуразными».
«Там даже духа нет Петросяна — ни его халата, ни тапочек, вообще ни одной мужской вещи. Чисто женская квартира», — сообщил работник дезинфекционной бригады.
По его словам, по всей видимости, звездной паре удобнее жить именно в таких условиях: рядом, но в разных квартирах.
Как писали СМИ, сатирик и его молодая помощница узаконили свои отношения в конце 2019 года. При этом сам Петросян и Брухунова не комментируют появившуюся в прессе информацию. Также сообщалось о том, что у пары родился ребенок, однако Татьяна опровергла эти слухи.
Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году — их брак продлился 33 года. Процесс раздела имущества звезд продолжается в судебном порядке.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
Уника Новости: последние новости
Пригожин призвал «скинуться» на лечение Заворотнюк Пригожин призвал «скинуться» на лечение Заворотнюк Названа причина изможденного вида Михаила Боярского Названа причина изможденного вида Михаила Боярского Собчак раскрыла правду об «особенной» дочери Бондарчуков Собчак раскрыла правду об «особенной» дочери Бондарчуков
Комментарии 11
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан отказал России
Казахстан отказал России
На Украине пытаются уволить реального «хозяина страны»
На Украине пытаются уволить реального «хозяина страны»
Поклонская показала снимок из роддома
Поклонская показала снимок из роддома
Стукнул кулаком: Путин отреагировал на доклад Мишустина
Стукнул кулаком: Путин отреагировал на доклад Мишустина
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Видео
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
01:12
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
01:42
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
00:40
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
00:22
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
00:40
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
В мире Общество
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
00:33
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
Общество В мире
Россия нашла конкурента Су-57 в Турции
03:25
Россия нашла конкурента Су-57 в Турции
Армия
Такого никогда не было. Глава Крыма заявил о новой напасти
01:19
Такого никогда не было. Глава Крыма заявил о новой напасти
Политика Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение