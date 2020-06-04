«Богом прикрывается трус»: Пригожин разнес Охлобыстина

Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» назвал ранее высмеявшего его Ивана Охлобыстина «трусом». Продюсер отметил, что желает поговорить с актером по телефону, но тот не берет трубку.

Как сообщал «Рамблер», Охлобыстин ранее прокомментировал высказывание Пригожина о бедственном положении артистов в период пандемии коронавируса. Продюсер в одном из интервью подчеркнул, что музыканты и актеры, лишившись заработков, вынуждены голодать. Сказанное Пригожиным вызвало широкий общественный резонанс.

Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом «КП» заявил, что хотел бы обсудить с актером его позицию, но Охлобыстин, по его словам, уклоняется от диалога. Также с продюсером отказывается говорить раскритиковавший его актер Алексей Панин