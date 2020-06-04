«Богом прикрывается трус»: Пригожин разнес Охлобыстина

Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» назвал ранее высмеявшего его Ивана Охлобыстина «трусом». Продюсер отметил, что желает поговорить с актером по телефону, но тот не берет трубку.
Как сообщал «Рамблер», Охлобыстин ранее прокомментировал высказывание Пригожина о бедственном положении артистов в период пандемии коронавируса. Продюсер в одном из интервью подчеркнул, что музыканты и актеры, лишившись заработков, вынуждены голодать. Сказанное Пригожиным вызвало широкий общественный резонанс.
В частности, супруга певицы Валерии раскритиковали его коллеги по цеху: Григорий Лепс и Сергей Шнуров. Охлобыстин, комментируя высказывание продюсера заявил, что Господь заповедал прощать глупость. Он также отметил, что Пригожину следовало бы сказать «спасибо» за то, что он отстаивает конституционные права «людей без трусов» (стриптизеров).
Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом «КП» заявил, что хотел бы обсудить с актером его позицию, но Охлобыстин, по его словам, уклоняется от диалога. Также с продюсером отказывается говорить раскритиковавший его актер Алексей Панин.
«Ни Панин трубку не берёт, ни Охлобыстин. Трусы! Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да ещё и богом прикрываются!» — заявил Пригожин.