Петросян живет отдельно от своей молодой жены

Источник журналистов подчеркнул, что застал в одной из квартир Евгения Петросяна. Юморист, по его словам, был немногословен и практически не обращал внимания на дезинфекцию. Работника поразил идеальный порядок в доме артиста. После мужчина разговорился с охранником жилого комплекса, который поведал ему, что Петросяну принадлежат две квартиры на одном этаже.

«В одной живет Петросян, а в той, что напротив, на этой же площадке — Брухунова», — цитирует издание слова дезинфектора.

Побывав в квартире, где живет Брухунова, мужчина поразился обилию «вычурных и аляпистых вещей», которые показались ему «несуразными».

«Там даже духа нет Петросяна — ни его халата, ни тапочек, вообще ни одной мужской вещи. Чисто женская квартира», — подчеркнул работник.

По его словам, похоже, что так звездной чете жить удобнее: рядом, но в разных квартирах.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Татьяна Брухунова в ответе хейтерам, которые обвиняют ее в развале семьи Петросяна и Степаненко, заявила, что ее «достали моралистки». Она призвала критикующих ее пользовательниц оставить ее в покое.