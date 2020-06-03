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Петросян съехал от Брухуновой 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
Петросян живет отдельно от своей молодой жены
Фото: globallookpress.com
Евгений Петросян и его молодая возлюбленная Татьяна Брухунова живут в квартирах жилого комплекса «Садовые кварталы», расположенных друг напротив друга, заявил «Комсомольской правде» дезинфектор, проводивший антисептическую обработку жилых помещений в квартале.
Источник журналистов подчеркнул, что застал в одной из квартир Евгения Петросяна. Юморист, по его словам, был немногословен и практически не обращал внимания на дезинфекцию. Работника поразил идеальный порядок в доме артиста. После мужчина разговорился с охранником жилого комплекса, который поведал ему, что Петросяну принадлежат две квартиры на одном этаже.
«В одной живет Петросян, а в той, что напротив, на этой же площадке — Брухунова», — цитирует издание слова дезинфектора.
Побывав в квартире, где живет Брухунова, мужчина поразился обилию «вычурных и аляпистых вещей», которые показались ему «несуразными».
«Там даже духа нет Петросяна — ни его халата, ни тапочек, вообще ни одной мужской вещи. Чисто женская квартира», — подчеркнул работник.
По его словам, похоже, что так звездной чете жить удобнее: рядом, но в разных квартирах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Татьяна Брухунова в ответе хейтерам, которые обвиняют ее в развале семьи Петросяна и Степаненко, заявила, что ее «достали моралистки». Она призвала критикующих ее пользовательниц оставить ее в покое.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Комсомольская правда
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