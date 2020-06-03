Петросян живет отдельно от своей молодой жены

У сатирика две квартиры в комплексе «Садовые кварталы».

Как отметил работник, Петросян, когда пустил их в свои апартаменты, был немногословен. Это на сцене он словно огурчик и живчик. Здесь же работник увидел старого сутулого человека. Петросян все время о чем-то думал. Поздоровался и занялся своими делами.

Как сказал работник, Евгений Петросян — настоящий педант. В его квартире все четко. Нет ни одного лишнего предмета. Все разложено по полочкам. В квартире идеальный порядок. Нет ни одной пылинки.

Работник обратил внимание на стол. Он чем-то напоминает в жилище сатирика прокурорский. На нем зеленое сукно, пресс-папье для бумаг. Кроме того, на столе почему-то стоял набор остро наточенных карандашей, сообщает «Комсомольская правда».