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Евгений Петросян живет отдельно от своей молодой жены 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Петросян живет отдельно от своей молодой жены
Фото: globallookpress.com
У сатирика две квартиры в комплексе «Садовые кварталы».
Работник бригады дезинфекции, который проводил антисептическую обработку в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы», заявил, что сатирик Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова живут в разных апартаментах. Оказывается, у юмориста две квартиры, которые расположены на одной лестничной клетке. В одной живет пожилой сатирик, а в другой его любимая супруга, которая годится ему во внучки.
Как отметил работник, Петросян, когда пустил их в свои апартаменты, был немногословен. Это на сцене он словно огурчик и живчик. Здесь же работник увидел старого сутулого человека. Петросян все время о чем-то думал. Поздоровался и занялся своими делами.
Как сказал работник, Евгений Петросян — настоящий педант. В его квартире все четко. Нет ни одного лишнего предмета. Все разложено по полочкам. В квартире идеальный порядок. Нет ни одной пылинки.
Работник обратил внимание на стол. Он чем-то напоминает в жилище сатирика прокурорский. На нем зеленое сукно, пресс-папье для бумаг. Кроме того, на столе почему-то стоял набор остро наточенных карандашей, сообщает «Комсомольская правда».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Комсомольская правда
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