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Собчак рассказала о судьбе дочери Фёдора Бондарчука 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Собчак рассказала о судьбе дочери Фёдора Бондарчука
Фото: News.ru
Ксения Собчак решила рассказать, как себя чувствует дочь Фёдора Бондарчука. По словам телеведущей, в титрах передачи о бывшей жене Фёдора Светлане закралась неточность, касающаяся их дочери Вари.
Экс-ведущая «Дома-2» сочла своим долгом сообщить о состоянии девушки с особенностями развития, чтобы впоследствии не было слухов и домыслов.
Дочь Светы и Фёдора Варя давно вернулась с курса лечения за рубежом, который ей был жизненно необходим. Живёт, как и жила всегда, с любимой семьёй в Москве, дома в Барвихе! — написала Собчак в Instagram.
Ведущая пожаловалась, что делать интервью с друзьями на самом деле очень сложно: получается либо скучно, либо неинтересно. Но в этот раз она не впала в крайности, похвалила сама Собчак, добавив, что её интервью со Светланой за сутки набрало миллион просмотров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена Фёдора Бондарчука модель Светлана Бондарчук опубликовала фото их дочери с особенностями развития. Варваре 5 мая исполнился 21 год, она живёт за границей в пансионате для особенных детей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Светлана Бондарчук , Ксения Собчак , Федор Бондарчук
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