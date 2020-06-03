Исхудалый Боярский обратился к поклонникам

Поклонники выразили свою обеспокоенность в отношении состояния и здоровья Михаила Боярского. Народный артист РСФСР записал свежий видеоролик, выйдя на связь с верными почитателями. Так, тесть Максима Матвеева попросил всех неравнодушных помочь сыновьям музыканта Симфонического оркестра Ленинградской области. Актер театра и кино уточнил, что медики обнаружили у детей редкую генетическую патологию. Маленькие пациенты нуждаются в срочной операции, а для этого нужно собрать крупную сумму денег — непосильную для одной семьи. Оперировать мальчиков должны за границей.
Отец 34-летней Елизаветы Боярской не смог остаться в стороне от такого горя. Народный артист РСФСР подметил, что сыновьям его коллеги-музыканта поставили «страшный диагноз» — адренолейкодистрофию. Одному из мальчиков пять лет, а второму — всего три годика. С каждым днем состояние малышей только ухудшается. А их родители не теряют веру в лучшее, рассчитывая на помощь добрых людей. Ведь самим им не справиться. По словам Боярского, после операции мальчишки смогут быстро восстановиться и будут жить, как другие детки.
К слову, на трансплантацию костного мозга для Марка и Адриана потребуется порядка 60 миллионов рублей. Ранее видеообращение к поклонникам, с просьбой помощь мальчикам сняли и другие знаменитости, среди которых: Анна Семенович и Алексей Воробьев.
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Не смог пройти мимо нашей беды чудесный человек и великий актёр МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ БОЯРСКИЙ. Спасибо ему за его чувствующее, доброе сердце, за отзывчивость и милосердие, за его столь же прекрасные человеческие качества, как и его прекрасные роли. Низкий поклон нашему Д’АРТАНЬЯНУ! Здоровья Вам, удачи, радости и новых прекрасных ролей. Мы все Вас любим, Дорогой Михаил Сергеевич! Спасибо Вашей чудесной дочери за участие🙏🏻 @boyarskiy_official #helpbotvins
Своими трогательными и проникновенными словами найти отклик в сердцах пользователей смог и Михаил Боярский. Поклонники народного артиста РСФСР благодарят его за поддержку семьи, столкнувшейся с таким серьезным испытанием — болезнью детей.
При этом подписчиков актера взволновал и тот факт, что отец Елизаветы за время самоизоляции заметно потерял в весе. Актер поразил изможденным и болезненным видом, пишет kp.ru.
«Что случилось с Боярским за время карантина?! Остались кожа да кости» — приводит «Комсомольская правда» слова блогеров паблика «НеМалахов».