Исхудалый Боярский обратился к поклонникам

Поклонники выразили свою обеспокоенность в отношении состояния и здоровья Михаила Боярского . Народный артист РСФСР записал свежий видеоролик, выйдя на связь с верными почитателями. Так, тесть Максима Матвеева попросил всех неравнодушных помочь сыновьям музыканта Симфонического оркестра Ленинградской области . Актер театра и кино уточнил, что медики обнаружили у детей редкую генетическую патологию. Маленькие пациенты нуждаются в срочной операции, а для этого нужно собрать крупную сумму денег — непосильную для одной семьи. Оперировать мальчиков должны за границей.

Отец 34-летней Елизаветы Боярской не смог остаться в стороне от такого горя. Народный артист РСФСР подметил, что сыновьям его коллеги-музыканта поставили «страшный диагноз» — адренолейкодистрофию. Одному из мальчиков пять лет, а второму — всего три годика. С каждым днем состояние малышей только ухудшается. А их родители не теряют веру в лучшее, рассчитывая на помощь добрых людей. Ведь самим им не справиться. По словам Боярского, после операции мальчишки смогут быстро восстановиться и будут жить, как другие детки.

Своими трогательными и проникновенными словами найти отклик в сердцах пользователей смог и Михаил Боярский. Поклонники народного артиста РСФСР благодарят его за поддержку семьи, столкнувшейся с таким серьезным испытанием — болезнью детей.

При этом подписчиков актера взволновал и тот факт, что отец Елизаветы за время самоизоляции заметно потерял в весе. Актер поразил изможденным и болезненным видом, пишет kp.ru.