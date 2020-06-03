Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Живет дома с семьей в Барвихе»: Собчак прояснила судьбу «особенной» дочери Федора Бондарчука 

Teleprogramma.pro и ещё 1 51 минуту назад
Собчак прояснила судьбу «особенной» дочери Бондарчука
Фото: globallookpress.com
Светская львица Ксения Собчак похвасталась своими очередными успехами в Instagram. Телеведущая заявила, что ее интервью с моделью Светланой Бондарчук набрало всего за сутки миллион просмотров. Долго держалось на втором месте в трендах.
Как отметила Собчак, она любит и Светлану, и ее бывшего мужа режиссера Федора Бондарчука. По ее словам, делать интервью с друзьями очень сложно. Получается или нечестно, или неинтересно. Однако, как думает Собчак, в этом интервью она не впала в крайности.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Всего за день интервью со Светой Бондарчук @a030aa набрало миллион просмотров!🔥🔥🔥 И долго занимало второе место в трендах! Урраааааа! Скажу честно, для меня это было непросто — я нежно люблю и Свету и Федю и делать интервью с друзьями сложно: всегда получается либо нечестно либо неинтересно. Мне кажется, в этом интервью мы не впали ни в одну из этих крайностей! Но случилось неточность в титре, и как журналист, обязана вам об этом рассказать: Дочь Светы и Федора Варя давно вернулась с курса лечения за рубежом, который ей был жизненно необходим, и живет, как и жила всегда с любимой семьей в Москве, дома в Барвихе! Еще раз спасибо Свете за интервью, а главное-за доверие! А то «доброжелатели» и конкуренты-журналисты всегда ведь пугают «сукой-Собчак»😂😂😂.

Публикация от  Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Светская львица подчеркнула, что в титре закралась небольшая неточность. Она просто обязана об этом сообщить, чтобы не было домыслов и сплетен. Речь идет об «особенной» дочери звезд.
«Дочь Светы и Федора Варя давно вернулась с курса лечения за рубежом, который ей был жизненно необходим. Живет, как и жила всегда с любимой семьей в Москве, дома в Барвихе!»
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Teleprogramma.pro: последние новости
«Столько личных эмоций»: муж Гагариной после разговоров о разводе излил душу «Столько личных эмоций»: муж Гагариной после разговоров о разводе излил душу «Остались кожа да кости»: 70-летний Боярский поразил изможденным видом «Остались кожа да кости»: 70-летний Боярский поразил изможденным видом «Какие же вы невероятные»: жена Чумакова восхитилась снимком Алсу с дочерьми и сыном Рафаэлем «Какие же вы невероятные»: жена Чумакова восхитилась снимком Алсу с дочерьми и сыном Рафаэлем
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Светлана Бондарчук , Ксения Собчак , Федор Бондарчук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками
Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками
«Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию»
«Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию»
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Видео
Наведение паромной переправы попало на видео
00:59
Наведение паромной переправы попало на видео
Армия
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
00:43
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
Общество
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
01:32
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
03:27
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Происшествия
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
01:36
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
Происшествия
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение