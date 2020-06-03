Собчак прояснила судьбу «особенной» дочери Бондарчука

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Всего за день интервью со Светой Бондарчук @a030aa набрало миллион просмотров!🔥🔥🔥 И долго занимало второе место в трендах! Урраааааа! Скажу честно, для меня это было непросто — я нежно люблю и Свету и Федю и делать интервью с друзьями сложно: всегда получается либо нечестно либо неинтересно. Мне кажется, в этом интервью мы не впали ни в одну из этих крайностей! Но случилось неточность в титре, и как журналист, обязана вам об этом рассказать: Дочь Светы и Федора Варя давно вернулась с курса лечения за рубежом, который ей был жизненно необходим, и живет, как и жила всегда с любимой семьей в Москве, дома в Барвихе! Еще раз спасибо Свете за интервью, а главное-за доверие! А то «доброжелатели» и конкуренты-журналисты всегда ведь пугают «сукой-Собчак»😂😂😂.
«Дочь Светы и Федора Варя давно вернулась с курса лечения за рубежом, который ей был жизненно необходим. Живет, как и жила всегда с любимой семьей в Москве, дома в Барвихе!»