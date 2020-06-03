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Собчак рассказала правду о дочери Бондарчуков 

Павел Тиунов и ещё 3 1 час назад
Собчак прояснила судьбу «особенной» дочери Бондарчука
Фото: globallookpress.com
Дочь Сергея и Светланы Бондарчуков в настоящее время живет в Москве со своей семьей, написала на своей странице в Instagram Ксения Собчак. Таким образом телеведущая решила прояснить неточность, допущенную в последнем выпуске программы «Осторожно, Собчак!».
В рамках своего YouTube-шоу Собчак взяла интервью у Светланы Бондарчук. Когда речь зашла о судьбе дочери звезд 21-летней Варвары, которая родилась с особенностями развития, в выпуске в титрах было сказано, что в настоящий момент девушка находится в одном из частных зарубежных пансионатов. Спустя сутки после публикации ролика, Собчак призналась, что информация не соответствует действительности.
«Дочь Светы и Федора Варя давно вернулась с курса лечения за рубежом, который ей был жизненно необходим, и живет, как и жила всегда с любимой семьей в Москве, дома в Барвихе!» — написала журналистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
При этом Собчак подчеркнула, что интервью с Бондарчук всего за день после публикации набрало более миллиона просмотров. Внушительных показателей, по словам телеведущей, удалось достичь несмотря на то, что «делать интервью с друзьями сложно», поскольку «получается нечестно или неинтересно». В этом случае, уверяет телеведущая, удалось не впасть ни в одну из крайностей.
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Шоу-бизнес , Сергей Бондарчук , Светлана Бондарчук , Ксения Собчак , Москва
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