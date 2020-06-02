Спилберг идет на «Дом-2» 

Блогер Саша Спилберг станет ведущей телепроекта «Дом-2», отмечает Teleprogramma.pro со ссылкой на сообщение пресс-службы телеканала ТНТ. Сама девушка подчеркивает, что проведет только два выпуска шоу.

Для этой цели блогер прошла соответствующий кастинг и в результате опередила конкуренток. Спилберг добавила, что в роли телеведущей она хочет «защитить девушек от нападок мужчин». По ее мнению, сильная половина телешоу должна изменить свое отношение к потенциальным избранницам.

«Наблюдать за участниками «Дома-2» не только на экране, но и в жизни — это очень интересный процесс!» — цитирует издание слова блогера, которая назвала события, происходящие на проекте «жарой» и «экшном».

Отмечается, что в первом выпуске «Дома-2» Спилберг представит новых участников программы, а во втором постарается разобрать проблемы пар на лобном месте. Сама девушка, по данным СМИ, искать любовь не собирается, поскольку уже находится в отношениях с молодым человеком.