Спилберг идет на «Дом-2» 

Блогер Саша Спилберг станет ведущей телепроекта «Дом-2», отмечает Teleprogramma.pro со ссылкой на сообщение пресс-службы телеканала ТНТ. Сама девушка подчеркивает, что проведет только два выпуска шоу.
Для этой цели блогер прошла соответствующий кастинг и в результате опередила конкуренток. Спилберг добавила, что в роли телеведущей она хочет «защитить девушек от нападок мужчин». По ее мнению, сильная половина телешоу должна изменить свое отношение к потенциальным избранницам.
«Наблюдать за участниками «Дома-2» не только на экране, но и в жизни — это очень интересный процесс!» — цитирует издание слова блогера, которая назвала события, происходящие на проекте «жарой» и «экшном».
Отмечается, что в первом выпуске «Дома-2» Спилберг представит новых участников программы, а во втором постарается разобрать проблемы пар на лобном месте. Сама девушка, по данным СМИ, искать любовь не собирается, поскольку уже находится в отношениях с молодым человеком.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ведущая «Дома-2» Ксения Бородина приписала себе соавторство идеи создания телешоу. Она отметила, что проект придумывали всей командой, а потом ей предложили его вести. Впоследствии телеведущую раскритиковали в соцсетях за это высказывание.