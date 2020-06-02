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Бузова похвасталась кольцом за 700 тысяч 

Артём Кульша 43 минуты назад
Бузова похвасталась кольцом за 700 тысяч
Фото: Instagram
Певец и блогер Давид «Дава» Манукян подарил своей возлюбленной певице и телеведущей Ольге Бузовой кольцо стоимостью почти 10 тысяч долларов. Об этом сообщает телеграм-канал «Только никому…».
На днях Бузова опубликовала в сторис в своем инстаграме несколько видеозаписей, сделанных во время ужина с Манукяном. В ходе него они ели суши, а возлюбленный подарил Бузовой букет оранжевых роз, серьги, а также кольцо с бриллиантами.
По информации «Только никому…», подаренное певице и телеведущей кольцо — французской ювелирной компании Van Cleef & Arpels. Его стоимость составляет без малого 10 тысяч долларов или почти 700 тысяч рублей.
«Бузова начала наконец получать дивиденды от пиар-поддержки и коллаба с Давой. Так можно и дальше строить любовь на публику. Не стыдно», — отмечает телеграм-канал.
Бузова и Манукян, как сообщал «Рамблер», начали встречаться в конце 2019 года. В мае 2020-го бывший муж певицы и телеведущей футболист Дмитрий Тарасов заявил, что особо не знает Даву, но визуально тот нормальный, а Бузова выглядит с ним счастливой.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов
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