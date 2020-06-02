Бузова похвасталась кольцом за 700 тысяч 

Певец и блогер Давид «Дава» Манукян подарил своей возлюбленной певице и телеведущей Ольге Бузовой кольцо стоимостью почти 10 тысяч долларов. Об этом сообщает телеграм-канал «Только никому…»

На днях Бузова опубликовала в сторис в своем инстаграме несколько видеозаписей, сделанных во время ужина с Манукяном. В ходе него они ели суши, а возлюбленный подарил Бузовой букет оранжевых роз, серьги, а также кольцо с бриллиантами.

По информации «Только никому…», подаренное певице и телеведущей кольцо — французской ювелирной компании Van Cleef & Arpels. Его стоимость составляет без малого 10 тысяч долларов или почти 700 тысяч рублей.

«Бузова начала наконец получать дивиденды от пиар-поддержки и коллаба с Давой. Так можно и дальше строить любовь на публику. Не стыдно», — отмечает телеграм-канал.