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Жених Бузовой устроил шопинг на миллион 

Павел Тиунов 58 минут назад
Жених Бузовой устроил шопинг на миллион
Фото: Instagram
Возлюбленный Ольги Бузовой блогер Давид Манукян похвастался покупками общей суммой на 1 миллион рублей. Молодой человек показал результаты роскошного шопинга своим подписчикам в Instagram, сообщает радио «Комсомольская правда».
Манукян выложил видеоотчет о результатах похода в ЦУМ в сториз. Он подчеркнул, что отправился в магазин, потому что ему «было грустно». В результате Манукян «отоварился» на миллион рублей.
«Купил себе Versace (кроссовки), где-то тысяч 60-70 стоят. Вот эта крутка Balenciaga, Оль (Бузова), прости, пожалуйста, 93 тысячи. Дорого-богато», — рассказал блогер.
Он продемонстрировал поклонникам несколько пакетов из ЦУМа, а затем устроил импровизированное дефиле: предстал перед фанатами в разных образах. При этом Манукян не забыл упомянуть, что приготовил сюрприз для Бузовой — ювелирное украшение.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Давид Манукян похвастался перед подписчиками приобретением дорогой иномарки стоимостью 10 миллионов рублей. При этом блогер еще до сих пор не показал фанатам автомобиль и даже не назвал марку и модель.
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Шоу-бизнес , ЦУМ , Комсомольская правда
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