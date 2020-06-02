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Меган Маркл наняла президентскую охрану 

Вероника Полынина 7 минут назад
Меган Маркл наняла президентскую охрану
Фото: globallookpress.com
Герцогиня Сассекская Меган Маркл наняла бывшего телохранителя президента США Роналда Рейгана для защиты от папарацци, пишет «Телепрограмма» со ссылкой на портал Express.
По информации портала, охранять особняк Меган Маркл и ее мужа принца Гарри в Лос-Анджелесе будет охранная фирма экс-главы 65-летнего Гэвина де Беккера, экс-главы службы безопасности президента США Рональда Рейгана.
Сутки под охраной телохранителя из агентства де Беккера стоят 8 тысяч долларов. Известно, что герцогиня заключила контракт на охрану сроком на год.
Как писал «Рамблер», 8 января принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевских обязанностей и привилегий, стать финансово независимыми от королевской семьи и жить попеременно в Великобритании и Северной Америке. 20 января Букингемский дворец официально отстранил принца Гарри и его жену от королевских обязанностей и лишил государственного финансирования. Позже пара переехала в Канаду, а оттуда в Лос-Анджелес.
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Шоу-бизнес , принц Гарри , Рональд Рейган , Лос-Анджелес , США
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