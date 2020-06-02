Меган Маркл наняла президентскую охрану 

Герцогиня Сассекская Меган Маркл наняла бывшего телохранителя президента США Роналда Рейгана для защиты от папарацци, пишет «Телепрограмма» со ссылкой на портал Express.

По информации портала, охранять особняк Меган Маркл и ее мужа принца Гарри Лос-Анджелесе будет охранная фирма экс-главы 65-летнего Гэвина де Беккера, экс-главы службы безопасности президента США Рональда Рейгана.

Сутки под охраной телохранителя из агентства де Беккера стоят 8 тысяч долларов. Известно, что герцогиня заключила контракт на охрану сроком на год.

Как писал «Рамблер», 8 января принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевских обязанностей и привилегий, стать финансово независимыми от королевской семьи и жить попеременно в Великобритании и Северной Америке. 20 января Букингемский дворец официально отстранил принца Гарри и его жену от королевских обязанностей и лишил государственного финансирования. Позже пара переехала в Канаду, а оттуда в Лос-Анджелес.