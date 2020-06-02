Пятая законная жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова , весьма часто получает упреки в свой адрес на тему отношений с юмористом. Многие до сих пор считают, что именно из-за нее распался брак сатирика с Еленой Степаненко . Есть и такие, кто абсолютно уверен в том, что его роман с молодой помощницей начался намного раньше, чем это стало известно широкой общественности, и точно до того, как юморист принял решение подать на развод.

По этой причине не разобравшиеся в ситуации юзеры открыто называют Татьяну разлучницей. Некоторые и вовсе считают, что его нынешний союз в полной мере можно назвать мезальянсом. По всей видимости, недавно у Татьяны закончилось терпение, и она решила ответить одному из пользователей социальной сети, который выдвинул против нее подобное обвинение.

«Я глубоко убеждена: всем воздастся по заслугам. Даже тем упырям, которые за три рубля мне тут нотации читают. Нулевые проплаченные аккаунты-однодневки. Жизнь не раз доказывала, что бумеранг исправно работает. А главное, что я чиста перед собой — никогда никого ниоткуда я не уводила!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — пишет Брухунова на личной странице «Инстаграма».

Известно, что Брухунова сблизилась с Петросяном, работая администратором сайта Степаненко, а начало ее отношений с Евгений Вагановичем многие датируют 2013 годом. Петросян и Степаненко развелись в 2018 году — их брак продлился 33 года. Расставание не было мирным — звезды до сих пор делят имущество в суде.