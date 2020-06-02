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Актер из «Сумерек» умер от передозировки наркотиков 

Teleprogramma.pro и ещё 1 55 минут назад
Актер из «Сумерек» умер от передозировки наркотиков
Фото: globallookpress.com
Стражи порядка Лас-Вегаса огласили причину смерти молодого актера Грегори Тайри Бойса, который снимался в «Сумерках». Напомним, 13 мая мужчину и его девушку нашли мертвыми в спальне у него дома.
Как сообщает The Hollywood Reporter, 1 июня коронер округа Джон Фуденберг заявил, что причиной смерти пары стало употребление наркотиков. Конкретно, кокаина и препарата фентанила. Офицеры полиции не нашли в доме следов насилия, зато на комоде были обнаружены следы белого порошка. Происшествия было квалифицировано как несчастный случай, связанный с отравлением сильнодействующими веществами.
Грегори Тайри Бойс сыграл водителя Тайлера Кроули в фильме «Сумерки» 2008 года. Это была его единственная роль в большом кино. На момент смерти мужчине было 30 лет, его девушке Натали Адепою — 27. У актера осталась 10-летняя дочь.
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