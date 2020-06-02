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Жених Бузовой похвалился покупкой одежды на миллион рублей 

News.ru и ещё 1 6 часов назад
Жених Бузовой похвалился покупкой одежды на миллион
Фото: РИА Новости
Жених Ольги Бузовой Давид Манукян похвастался покупкой брендовых вещей в самых дорогих магазинах Москвы. Рэпер дежн опубликовал в Instagram чек на сумму в 93 тысячи с лишним рублей, чтобы показать свои расходы.
Трату денег Дава объяснил тем, что поднимал себе настроение «как мог». А примеряя покупки и снимая процесс на видео, явно давал понять, что гордится возможностью купить вещи, которые большинству россиян не по карману.
Купил себе кроссовки Versace, тысяч 60–70 они стоят. Вот это куртка Balenciaga, Оль, прости, пожалуйста, — 93 тысячи, — говорил Манукян, распаковывая покупки.
Примерка тоже прошла под бахвальство блогера.
Ребята, стоит всё очень дорого-богато. Теперь всё обалденное — тачка, лук, — приговаривал возлюбленный Бузовой, явно входя во вкус богатой жизни.
Про Ольгу Манукян тоже не забыл: он похвастался коробочкой, в которой, по его словам, лежит украшение с бриллиантами. Его показывать его рэпер не стал.
До этого друг ведущей «Дома-2» хвалился дорогим автомобилем, которого якобы нет ни у кого в России. Стоит он, по словам блогера, 10 млн рублей. Но показывать машину рэпер пока не стал.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бракосочетание певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна точно не состоится в период пандемии коронавирусной инфекции. Торжественную церемонию стоит отложить до лучших времён, заявила певица в разговоре с журналистами.
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Шоу-бизнес , Москва
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