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Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Муж Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Фото: globallookpress.com
Фотограф излил душу в личном блоге в стихах собственного сочинения.
Исхаков опубликовал одни из своих виршей о душевных переживаниях. Он поделился с подписчиками сомнениями, надо ли вообще такое публиковать.
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Знаете, я подумал, может зря я публикую. Зачем? Столько личных эмоций и на показ. Даже звонят, говорят не делай так. А я вот рассудил, разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли. Есть печать и все документы. Усы, лапы и хвост:) И если хоть одному человеку срезонирует мое творчество, буду рад. Да даже если никому не зайдёт, ну чтож. Тоже не беда. Вот как я думаю. Да захочу, вообще запою! Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет 😂 хуже не станет. Ждите меня на следующем голосе… Или через один;) Ну а так называемые "журналисты", с них то что взять. Пусть пишут. Это их работа. У меня с ними нет, не было, и, надеюсь, никаких контактов не будет. Peace out ✌️. ⠀ Засохшие кисти, пролитые краски, Художник ушел, не закончив картину. По улицам бродят перчатки и маски, Не видно ни края-конца карантину. Отец нас оставил, пустые надежды, Мир прежним не будет, дальше мы сами, Утром с похмелья умираем от жажды, И только во снах отец снова с нами. Д2И

Публикация от  Дмитрий Исхаков (@isxakov)

Столько личных эмоций и напоказ. Даже звонят, говорят — не делай так. А я вот рассудил, разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли, — изливает эмоции фотограф.
Муж Гагариной добавил, что ему будет очень приятно, если его творчество вдруг понравится почитателям. Если же нет — не беда, всем нравиться невозможно.
Отец нас оставил, пустые надежды, Мир прежним не будет, дальше мы сами, Утром с похмелья умираем от жажды, И только во снах отец снова с нами, — туманно на что-то намекает супруг певицы.
В довершение Исхаков довольно жёстко прошёлся по современной эстраде, назвав её «убогой». Также фотограф нелицеприятно отозвался и о журналистах, сказав, что у него «нет, не было и не будет» никаких контактов со СМИ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Полина Гагарина прервала молчание после известия о разводе. Она опубликовала пост о том, что сейчас наступил непростой период в её жизни.
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Шоу-бизнес , Полина Гагарина
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