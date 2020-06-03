Муж Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

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Знаете, я подумал, может зря я публикую. Зачем? Столько личных эмоций и на показ. Даже звонят, говорят не делай так. А я вот рассудил, разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли. Есть печать и все документы. Усы, лапы и хвост:) И если хоть одному человеку срезонирует мое творчество, буду рад. Да даже если никому не зайдёт, ну чтож. Тоже не беда. Вот как я думаю. Да захочу, вообще запою! Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет 😂 хуже не станет. Ждите меня на следующем голосе… Или через один;) Ну а так называемые "журналисты", с них то что взять. Пусть пишут. Это их работа. У меня с ними нет, не было, и, надеюсь, никаких контактов не будет. Peace out ✌️. ⠀ Засохшие кисти, пролитые краски, Художник ушел, не закончив картину. По улицам бродят перчатки и маски, Не видно ни края-конца карантину. Отец нас оставил, пустые надежды, Мир прежним не будет, дальше мы сами, Утром с похмелья умираем от жажды, И только во снах отец снова с нами. Д2И
Столько личных эмоций и напоказ. Даже звонят, говорят — не делай так. А я вот рассудил, разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли, — изливает эмоции фотограф.
Отец нас оставил, пустые надежды, Мир прежним не будет, дальше мы сами, Утром с похмелья умираем от жажды, И только во снах отец снова с нами, — туманно на что-то намекает супруг певицы.