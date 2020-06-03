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«Мир не будет прежним»: муж Гагариной сделал заявление после развода 

Павел Тиунов и ещё 15 5 минут назад
Муж Гагариной сделал заявление после развода
Фото: globallookpress.com
Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал стихотворение собственного сочинения. Журналисты подчеркивают, что это первый откровенный пост мужчины после появления в СМИ слухов о его разводе с артисткой.
Исхаков отметил, что поначалу сомневался, нужно ли выставлять свои эмоции напоказ. По его словам, ему даже звонили и отговаривали от публикации. Однако фотограф, придя к выводу, что ему не стыдно за свои стихи, решился выложить творчество на всеобщее обозрение.
«Да захочу, вообще запою!» — подчеркнул он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Муж Гагариной при этом назвал отечественную эстраду «убогой» и посоветовал ждать его появления в очередном сезоне проекта «Голос».
В своем стихотворении Исхаков упомянул некого художника, «ушедшего и не закончившего картину», и «отца, который нас оставил».
«Мир прежним не будет, дальше мы сами,
Утром с похмелья умираем от жажды,
И только во снах отец снова с нами», — написал фотограф.
Как сообщал «Рамблер», в СМИ в настоящее ходят слухи о том, что Полина Гагарина решила расстаться с супругом из-за того, что он крайне мало зарабатывает. Учитывая, что фотограф ежемесячно получает около 300-400 тысяч рублей, певица пополняла семейный бюджет суммой в десять раз больше.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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