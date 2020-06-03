Муж Гагариной сделал заявление после развода

Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал стихотворение собственного сочинения. Журналисты подчеркивают, что это первый откровенный пост мужчины после появления в СМИ слухов о его разводе с артисткой.

Исхаков отметил, что поначалу сомневался, нужно ли выставлять свои эмоции напоказ. По его словам, ему даже звонили и отговаривали от публикации. Однако фотограф, придя к выводу, что ему не стыдно за свои стихи, решился выложить творчество на всеобщее обозрение.

«Да захочу, вообще запою!» — подчеркнул он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Муж Гагариной при этом назвал отечественную эстраду «убогой» и посоветовал ждать его появления в очередном сезоне проекта «Голос».

В своем стихотворении Исхаков упомянул некого художника, «ушедшего и не закончившего картину», и «отца, который нас оставил».

«Мир прежним не будет, дальше мы сами,

Утром с похмелья умираем от жажды,

И только во снах отец снова с нами», — написал фотограф.

Как сообщал «Рамблер», в СМИ в настоящее ходят слухи о том, что Полина Гагарина решила расстаться с супругом из-за того, что он крайне мало зарабатывает. Учитывая, что фотограф ежемесячно получает около 300-400 тысяч рублей, певица пополняла семейный бюджет суммой в десять раз больше.