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Найк Борзов рассказал о матери своей 16-летней дочки 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Найк Борзов рассказал о матери своей 16-летней дочки
Фото: globallookpress.com
Рок-музыкант Найк Борзов рассказал о матери своей дочери Виктории — певице Руслане Еремеевой, которая работала бэк-вокалисткой у Валерия Меладзе и пела в поп-группе «Армия».
По словам Борзова, он познакомился с Еремеевой в 1995 году и сперва полюбил песни девушки. Пара долго была вместе, обзавелась дочерью. Теперь музыканты в разводе, но по-прежнему дружат.
Всё её творчество — очаровательная женская лирика.
Сейчас Руслана — педагог по вокалу и психолог, помогает людям справиться с внутренними проблемам посредством музыки, — рассказал Борзов в интервью «Экспресс газете».
Музыкант уточнил, что дочери осенью исполнится 17 лет — она учится в лицее.
Как писал NEWS.ru, осенью 2019 года Борзов поучаствовал в записи трибьют-альбома «Без меня», посвящённого лидеру «Гражданской обороны» Егору Летову.
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Шоу-бизнес , Найк Борзов , Валерий Меладзе , Егор Летов
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