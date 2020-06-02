Найк Борзов рассказал о матери своей 16-летней дочки 

По словам Борзова, он познакомился с Еремеевой в 1995 году и сперва полюбил песни девушки. Пара долго была вместе, обзавелась дочерью. Теперь музыканты в разводе, но по-прежнему дружат.

Всё её творчество — очаровательная женская лирика.

Сейчас Руслана — педагог по вокалу и психолог, помогает людям справиться с внутренними проблемам посредством музыки, — рассказал Борзов в интервью «Экспресс газете».

Музыкант уточнил, что дочери осенью исполнится 17 лет — она учится в лицее.