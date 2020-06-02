Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены

Иванова, как сообщал «Рамблер», сыграла в таких фильмах, как «Не могу сказать "прощай"», «У попа была собака…», «Мальчики», «Воробей на льду» и «Дыхание грозы», а Невзоров — в таких, как «Дурак», «Русь изначальная», «Майор», «Главный конструктор» и «Найти и обезвредить».

Иванова и Невзоров поженились и завели дочь Полину в первой половине 1980-х годов. В 1993 году Иванова была убита в своей квартире. Следствие рассматривало в качестве главного подозреваемого родственника актера Александра Савченко Сергея Просветова. Через некоторое время после убийства Ивановой он был убит сыном своей любовницы в ходе бытовой ссоры.

«Они (Просветов и его семья. — Прим. ред.) умерли… Господь всех наказал!» — заявил Невзоров сегодня.

На вопрос о том, снится ли ему погибшая супруга, он ответил, что конечно снится, однако обсуждать эту тему ему сложно, потому что это интимное, внутреннее.