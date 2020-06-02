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«Господь всех наказал!»: Невзоров об убийце жены 

Артём Кульша и ещё 3 1 час назад
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Фото: Скриншот видео на YouTube-канале «Сегодня вечером»
Бог наказал убийцу актрисы Анастасии Ивановой и его семью. Об этом ее бывший муж актер Борис Невзоров заявил «СтарХиту».
Иванова, как сообщал «Рамблер», сыграла в таких фильмах, как «Не могу сказать "прощай"», «У попа была собака…», «Мальчики», «Воробей на льду» и «Дыхание грозы», а Невзоров — в таких, как «Дурак», «Русь изначальная», «Майор», «Главный конструктор» и «Найти и обезвредить».
Иванова и Невзоров поженились и завели дочь Полину в первой половине 1980-х годов. В 1993 году Иванова была убита в своей квартире. Следствие рассматривало в качестве главного подозреваемого родственника актера Александра Савченко Сергея Просветова. Через некоторое время после убийства Ивановой он был убит сыном своей любовницы в ходе бытовой ссоры.
«Они (Просветов и его семья. — Прим. ред.) умерли… Господь всех наказал!» — заявил Невзоров сегодня.
На вопрос о том, снится ли ему погибшая супруга, он ответил, что конечно снится, однако обсуждать эту тему ему сложно, потому что это интимное, внутреннее.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Криминал , Борис Невзоров , Александр Савченко , Анастасия Иванова , StarHit
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