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Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены 

Вечерняя Москва и ещё 1 51 минуту назад
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Фото: Скриншот видео на YouTube-канале «Сегодня вечером»
Актер Борис Невзоров прокомментировал убийство своей второй супруги, актрисы Анастасии Ивановой. Об этом он поговорил с изданием «СтарХит».
Народный артист России не назвал имен предполагаемых убийц его бывшей жены, однако выразил уверенность, что их уже «наказал Господь».
— Они [подозреваемые в убийстве, — прим. «ВМ»] умерли… Господь всех наказал, — подчеркнул Невзоров.
Напомним, роман Бориса Невзорова и Анастасии Ивановой начался на съемках фильма "Не могу сказать «прощай»", который вышел в 1982 году.
Иванова была убита 3 июня 1993 года в своей квартире. По версии следствия, за преступлением стоял 30-летний Сергей Просветов, родственник актера Александра Савченко. С ним Анастасия снималась в вышеуказанной картине.
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Шоу-бизнес , Борис Невзоров , Александр Савченко , Анастасия Иванова , StarHit
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