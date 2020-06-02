Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены 

Народный артист России не назвал имен предполагаемых убийц его бывшей жены, однако выразил уверенность, что их уже «наказал Господь».

— Они [подозреваемые в убийстве, — прим. «ВМ»] умерли… Господь всех наказал, — подчеркнул Невзоров.

Напомним, роман Бориса Невзорова и Анастасии Ивановой начался на съемках фильма "Не могу сказать «прощай»", который вышел в 1982 году.