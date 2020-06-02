Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алсу впервые показала трёхлетнего сына 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Алсу впервые показала трёхлетнего сына
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Алсу впервые показала фото с трёхлетним сыном Рафаэлем. Мальчика певица предусмотрительно повернула спиной к камере, чтобы не было видно его лица.
На фото певица снялась со всеми своими детьми от бизнесмена Яна Абрамова. Алсу воспитывает троих детей: старшей дочери Сафине 13 лет, её артистка называет ответственной и чуткой. Вторая дочь 36-летней певицы — Микелла уже известна по шоу «Голос. Дети», ей 11 лет.
А вот младшего сына певица никогда не показывала широкой публике, чтобы уберечь ребёнка от излишнего внимания прессы и поклонников. Своих дочерей, напомнила артистка в Instagram, она тоже вывела в свет, когда им исполнилось по пять лет.
"Весь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото! С Днем защиты детей! Берегите друг друга", — подписала снимок певица.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская поп-певица Алсу провела прямой эфир с поклонниками в Instagram. СМИ обратили внимание на аксессуар исполнительницы — серьги стоимостью около 9 миллионов рублей.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
News.ru: последние новости
Принц Гарри и Меган Маркл потеряли 200 тысяч подписчиков в Instagram Принц Гарри и Меган Маркл потеряли 200 тысяч подписчиков в Instagram Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым Дочь Малинина решила отсудить у отца 15 миллионов рублей Дочь Малинина решила отсудить у отца 15 миллионов рублей
Комментарии
Шоу-бизнес , Ян Абрамов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Найден способ остановить распространение коронавируса
00:17
Найден способ остановить распространение коронавируса
Наука и техника
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
01:02
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
В мире СНГ
В НАТО обратились к России
01:10
В НАТО обратились к России
В мире Армия
Захарова заявила о потерянном праве США
01:35
Захарова заявила о потерянном праве США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение