Алсу впервые показала трёхлетнего сына 

Алсу впервые показала фото с трёхлетним сыном Рафаэлем. Мальчика певица предусмотрительно повернула спиной к камере, чтобы не было видно его лица.

На фото певица снялась со всеми своими детьми от бизнесмена Яна Абрамова . Алсу воспитывает троих детей: старшей дочери Сафине 13 лет, её артистка называет ответственной и чуткой. Вторая дочь 36-летней певицы — Микелла уже известна по шоу «Голос. Дети», ей 11 лет.

А вот младшего сына певица никогда не показывала широкой публике, чтобы уберечь ребёнка от излишнего внимания прессы и поклонников. Своих дочерей, напомнила артистка в Instagram, она тоже вывела в свет, когда им исполнилось по пять лет.

"Весь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото! С Днем защиты детей! Берегите друг друга", — подписала снимок певица.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская поп-певица Алсу провела прямой эфир с поклонниками в Instagram. СМИ обратили внимание на аксессуар исполнительницы — серьги стоимостью около 9 миллионов рублей.